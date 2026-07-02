Durante seis temporadas compartieron vestuario en el Real Madrid y construyeron una de las sociedades más exitosas del fútbol europeo. Este jueves 3 de julio, sin embargo, Cristiano Ronaldo y Luka Modric volverán a coincidir en un escenario muy distinto: una eliminatoria del Mundial 2026 donde solo uno podrá seguir avanzando. Portugal y Croacia se enfrentan en el BMO Field Stadium de Toronto por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo, en un cruce que reúne experiencia, talento y dos carreras que marcaron una época.

El encuentro comenzará a la 01:00 de la madrugada en España (hora peninsular) y podrá seguirse mediante DAZN Mundial, plataforma que ofrece la cobertura completa de los 104 partidos del Mundial FIFA 2026. También estará disponible para los usuarios que tengan acceso a DAZN a través de operadores asociados y servicios compatibles en territorio español.

¿Dónde ver DAZN Mundial EN DIRECTO, Portugal vs. Croacia por Mundial 2026?

Los aficionados españoles podrán seguir el partido entre Portugal y Croacia a través de DAZN Mundial, servicio que cuenta con la emisión íntegra de la Copa Mundial FIFA 2026 y acceso a todos los encuentros del torneo. DAZN ofrece cobertura en directo, repeticiones, estadísticas y programación especial durante toda la competición.

Además, los usuarios de Movistar Plus+ con acceso a DAZN también podrán disfrutar de la cobertura mundialista desde la misma plataforma.

Opciones para ver DAZN Mundial en España

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TORONTO (CANADÁ), 02/07/2026.- Lista de horarios y canales de televisión para ver el partido Portugal vs. Croacia hoy por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. FOTO DE NOÉ YACTAYO

¿En qué dispositivos puedo ver DAZN Mundial en España?

DAZN permite seguir el Mundial FIFA 2026 desde prácticamente cualquier dispositivo con conexión a internet, tanto en casa como fuera de ella.

Dispositivos compatibles con DAZN

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Smart TV LG

Android TV

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Amazon Fire TV Stick

Chromecast

Teléfonos Android

iPhone (iOS)

Tablets Android

iPad

PC

Ordenadores Mac

Consolas PlayStation

Consolas Xbox

La plataforma permite además sincronizar varios dispositivos y acceder a la programación en directo o bajo demanda.

¿Cuánto cuesta DAZN Mundial en España?

DAZN habilitó una modalidad específica para seguir la Copa Mundial FIFA 2026 en España.

Precio para ver el Mundial 2026 en DAZN

Producto Precio Complemento Mundial FIFA 2026 19,99 € pago único DAZN Premium Incluye el Mundial 2026 Planes compatibles DAZN Posibilidad de añadir el Mundial por 19,99 €

Los usuarios con determinados planes de DAZN pueden añadir el Mundial mediante un pago único de 19,99 euros, mientras que los suscriptores de DAZN Premium tienen acceso incluido al torneo.

¿Cómo suscribirse para ver todos los partidos del Mundial 2026?

Para acceder a la cobertura completa del Mundial FIFA 2026 mediante DAZN, sigue estos pasos:

Accede a DAZN España. Crea una cuenta con correo electrónico y contraseña. Selecciona un plan compatible o DAZN Premium. Añade el complemento de la Copa Mundial FIFA 2026 si corresponde. Introduce un método de pago válido. Confirma la suscripción y comienza a ver los partidos en directo.

Ventajas de DAZN Mundial

Los 104 partidos del Mundial 2026

Emisión en directo y bajo demanda

Cobertura multiplataforma

Repeticiones completas

Programación especial y análisis

Acceso desde cualquier dispositivo compatible

Horario, TV y dónde ver EN DIRECTO el Portugal vs. Croacia por el Mundial 2026

Detalle Información Fecha Jueves 2 de julio de 2026 Partido Portugal vs. Croacia Competición Copa Mundial FIFA 2026 – Dieciseisavos de final Horario en España 01:00 horas (madrugada del viernes) Streaming DAZN Mundial TV DAZN España Estadio BMO Field Stadium Lugar Toronto, Canadá

Portugal y Croacia protagonizan uno de los cruces más atractivos de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Mientras Cristiano Ronaldo busca prolongar su última aventura mundialista, Luka Modric intentará liderar una nueva noche grande de Croacia. En España, el partido podrá seguirse íntegramente mediante DAZN Mundial, plataforma que ofrece la cobertura completa de la Copa del Mundo y acceso a los 104 encuentros del torneo.

Portugal y Croacia se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este jueves 2 de julio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el BMO Field Stadium de Toronto, Canadá. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports, ESPN, Disney Plus, GOL Caracol, Canal RCN, TyC Sports y FS1. (VIDEO DE PORTUGAL EN X DE @selecaoportugal)