La oportunidad de poder emprender en el Perú no pasa desapercibida si se trata de fútbol, sobre todo, en un momento donde el corazón se pintaba de rojiblanco ante la ilusión de volver a vivir la fiesta de la participación peruana en la Copa del Mundo. Con ello, los comerciantes de varios rincones del país decidieron confeccionar más de un artículo vinculado a Qatar 2022. Sin embargo, la historia se torna gris luego de conocer el resultado. Por ello, Depor decidió buscar a tres emprendedores de la Galería Rene en Gamarra con el fin de conocer su historia luego del partido frente a Australia.

Gianina y su gran amor por sus hijos

Gianina Mego tiene 39 años y cada día toma su tren hasta la estación Gamarra desde su hogar en Villa María del Triunfo con la finalidad de poder llevarle una mejor vida a sus tres pequeños hijos. Para ello, decidió seguir los pasos de sus padres en la venta de camisetas deportivas, y, aunque admite no llamarle mucho la atención, atiende con amabilidad y muchas ganas pensando en llevar un plato a la mesa.

“Tengo 18 años trabajando, yo entré aquí porque mi familia trabajaba en esto y yo también decidí hacerlo porque sentía que podía hacerlo bien. Primero era vendedora y después ya poco a poco me fui adentrando, comentó. “No lo hago tanto por el fútbol, yo lo hago por negocio y obtener algo de ello, porque ya uno sabe algo y ya lo aplica vendiendo”. añadió entre risas.

Gianina tiene 39 y es madre de tres hijos. (Foto: Irene Carranza)

Con ello, Gianina nos cuenta con mucho dolor el momento que vivió luego del pitazo final en el duelo de Perú vs. Australia, pues, así como sus compañeras del local, tenía la expectativa de vivir algo similar a lo que pasó con la clasificación al Mundial de Rusia 2018, ya que nos comentan que se vendió el triple de lo que se tenía acostumbrado, acabándose, principalmente, la tela blanca.

“La venta entre el 2017-2018 fue una de las más grandes porque también fue una cobertura de los medios, era la primera vez que clasificamos al Mundial después de 36 años. Yo creo que eso no lo va a superar nada, no se ha repetido algo igual. Nosotros esperábamos que para noviembre sea algo así, pero se nos acabó el sueño”, indicó con disgusto.

Beatriz, la ‘Barbie del Deporte’

Su nombre es Beatriz, pero prefiere que la conozcan como la ‘Barbie del Deporte’. Así es como sus ‘caseros’ la contactan ante la confiabilidad y pasión con la que trabaja vendiendo y confeccionando todo tipo de camiseta deportivas; sobre todo disfruta haciendo las de la selección peruana, ya que, como ella misma señala es una hincha incondicional de la blanquirroja y del equipo de Ricardo Gareca.

“Yo soy del ‘barrunto’, ahí estamos los hinchas incondicionales porque pertenezco al grupo de los hinchas incondicionales, donde está el zorrito Run Run, El Inca, el Cueva, el Gareca, porque yo soy la ‘Barbie del Deporte’. Todo ellos se fueron a Qatar, yo no por mi negocio, pero el día que la selección volvió a Perú hemos ido a verlos”, contó con una gran sonrisa en el rostro.

Las camisetas que más se vendieron son de Cueva y de Lapadula. (Foto: Irene Carranza)

Su apodo nace desde muy chica, ya que, nos cuenta haber tenido un cuerpo similar al de una muñeca, por ello, fusionándolo con su amor al fútbol, decidió portar aquel sobrenombre que tanto lleva con orgullo, incluso dentro de su local. ‘Yo estudié secretaría ejecutiva computarizado cuando tenía 17 años y manejaba un cuerpazo, ahora me ves de 130 kg, pero en ese tiempo yo era tipo una modelo y me decía la Barbie”, comentó, recordando además de sus inicios en el mundo deportivo.

“Un día yo venía caminando por la Av. Abancay decía: Se necesita señorita de buena presencia; y yo en esos tiempos usaba taco 9, bien vestida, bien maquillada, era un mujerón, así que me metí y era para vender en una tienda de ropa deportiva”. comenta.

Ante su notable cariño a la selección, Beatriz se proyectaba para festejar a lo grande de aquí hasta noviembre, razón por la cual confeccionó todos los diseños posibles para estamparlos en los de atuendos vinculados a la selección “No solo hemos hecho camisetas, hemos hecho turbantes, body, medias, etc. Los hemos vestido de pies a cabeza en todo sentido”, señala y admite esperar unos meses más para volver a incrementar las ventas. “Hemos hecho muchos polos que decían Qatar 2022, porque pensamos que iban a clasificar, por ejemplo, los turbantes hicimos 4 mil. No lo vendimos todos, pero solo queda esperar nada más, eso ya es pérdida”, dijo.

Beatriz Álvarez cuenta con su propia tienda en Gamarra hace año y medio. (Foto: Irene Carranza)

A pesar del bajón emocional, la emprendedora de 42 años no pierde los ánimos por completo, ya que confía plenamente en volver a vivir la emoción del sueño mundialista lo más pronto posible. “Este mes fue el más emocionante de toda la galería, pero cuatro años se pasan rapidísimo”, señala y advierte que todos sus colegas están preparados para arrancar con más fuerza las Eliminatorias en marzo. “Acá afuera hemos hecho banderazos espectaculares, la Galería René es la más reconocida en ropa deportiva. Hasta el vigilante, Antonio, se prestó para disfrazarse de todo”, contó.

El esfuerzo de Don ‘Lucho’

Luis Félix es uno de los emprendedores de más edad en toda la galería. Sin embargo, aquello no es impedimento para levantarse a las 7 a.m. de lunes a viernes desde su humilde hogar en San Juan de Lurigancho, pues a sus 65 años, Don ‘Lucho’ se proyecta con vender la mayor cantidad de prendas posibles. “Yo estoy desde que se hizo esta galería, hace 25 años. Ya uno conoce cómo es el movimiento”, señaló.

Ante su experiencia vendiendo, Luis es un fanático del deporte, aunque no quiso comentar de qué equipo es, señala estar al tanto del fútbol nacional e internacional con el objetivo principal de traer con rapidez aquello que el cliente desea de acuerdo a la coyuntura. “Siempre he estado pendiente al acontecer deportivo, en clubes también, pero lo de la selección se vende más”, dijo. “Últimamente lo segundo que más no salía eran las camisetas de Melgar, ojalá le siga yendo bien”, añadió para la nota.

Luis Félix Castro trabaja desde hace más de 25 años como comerciante. (Foto: Irene Carranza)

Eso sí, el comerciante admite haber vendido alrededor de 300 camisetas peruanas desde que el mes de junio arrancó, por lo que, ante la demanda, se animó a adquirir material extra para la producción. “Uno siempre se basa en que los pedidos que nos hacen, compramos la tela para hacer nuestros pedidos. Ahí perdimos un montón porque ya los he cancelado todos los pedidos. Solo queda empezar de nuevo”, dijo cabizbajo.

Debido a esto, así como Luis, varios comerciantes decidieron quitar todo lo relacionado a Qatar 2022, aunque él admite tener unos cuantos turbantes que no vendió de recuerdo. “Ya no lo ponemos a la vista, lo hemos guardado, puesto en el depósito o algunos los han botado. ¿Para qué ponerlo? Sería como abrir la herida”, finalizó.

No es exagerado afirmar el impacto que ha generado la eliminación de Perú en el Mundial a Qatar 2022, ya que muchos dependen de la situación deportiva, especialmente el fútbol, afectando directamente en economía del país. Tal como señaló Diógenes Alva, representante de los comerciantes en Gamarra, durante los meses previos a Rusia 2018, hasta dar por finalizado el Mundial, se vendieron aproximadamente de 6 mil camisetas de la selección, todas de producción nacional. Por ello y más habrá que pensar dos veces en volver a decir que se trata de solo un deporte.





