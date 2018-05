Mundialito de El Porvenir: Cebada y Humo se coronó campeón tras vencer a Porvenir Grone [FOTOS]

A celebrar. Cebada y Humo se quedó con el ansiado título del Mundialito de El Porvenir, tradicional competencia que se realiza todos los años por el 'Día del Trabajo', y se llevó la Copa Daniel Peredo.

Para todos los asistentes al Mundialito de El Porvenir no existió el partido entre Real Madrid vs. Bayern Munich. No, ellos tuvieron su propia Champions y lo estaban viendo en vivo y en directo en la cuadra 6 de la avenida Parinacochas en La Victoria.

Cebada y Humo alcanzó por octava vez el título del Mundialito tras golear 4-0 a Porvenir Grone, que se reforzó con el exjugador de Sporting Cristal y Alianza Lima.

Para alzar la Copa, Cebada y Humo tuvo que dejar en el camino a Cachina Forever, Sport Junior, Cachorros y Porvenir Grone.