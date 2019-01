La Federación Peruana de Fútbol se pronunció sobre continuidad de Daniel Ahmed 

El presidente de la Federación Peruana de Fútbol , Agustín Lozano, se pronunció sobre la campaña de la Selección Peruana Sub 20 en el Sudamericano de Chile y lamentó que no se hayan dado los resultados esperados; no obstante, indicó que la continuidad de Daniel Ahmed (Jefe de la unidad técnica de menores) no está en discusión.

“Soy de la línea que los proyectos deben continuar, los procesos no se pueden cortar. Ahmed va a continuar, no hay que hablar más del tema”, sostuvo Lozano a Radio Ovación. Además, señaló que el técnico de la Sub 20 mantiene un contrato de tres años, el cual no será tocado.

Respecto a la participación del Seleccionado Sub 20, el presidente de la FPF admitió que esperaban otros resultados, aunque no descartó la posibilidad de llegar al hexagonal final. “Vamos a esperar el resultado final, que todavía falta. Vamos a ver el informe final del comando técnico”, agregó.

Perú - Argentina EN VIVO: ¿cómo, cuándo y dónde ver el decisivo choque por el Sudamericano Sub 20?

Perú vs. Argentina: fecha, hora y canal de la última fecha de la fase de grupos en el Sudamericano Sub 20

Por otro lado, Lozano fue tajante al afirmar que el Mundial Sub 17 se realizará en nuestro país sí o sí. “El Estado ha hecho una inversión económica para la infraestructura y FIFA está en Perú evaluando las sedes y el aporte económico para los gastos operativos, que es una responsabilidad que tiene que asumir FIFA y Perú. A nuestro país le corresponde una menor cuantía, que será financiado por los patrocinios. El campeonato va sí o sí", señaló.

La Selección Sub 20 se enfrenta hoy ante su similar de Argentina, en duelo válido por el Sudamericano de Chile. La bicolor debe ganar este encuentro si quiere pasar al hexagonal final, donde se verán a los cuatro países que irán al Mundial de Polonia Sub 20.