Pese a que ya pasó un día del empate contra Chile, el sabor amargo de ese resultado, que nos mantiene en el noveno lugar con 7 puntos, aún continua. Estamos a 5 puntos de la zona de repechaje, y cada vez se nos complica más la lucha por un cupo al Mundial 2026. Si bien es cierto que no fue el mejor partido realizado por la Selección Peruana, sí hubo algunos destacados en el esquema de Jorge Fossati. Por ejemplo, Oliver Sonne, quien jugó como titular y lo hizo bien. Junto a Andy Polo, el ‘Vikingo’ estuvo participativo en la banda derecha y generó más de un peligro. Tras el 0-0 final, el nacido en Dinamarca se pronunció y envió un mensaje.

A través de su cuenta de Instagram, Oliver Sonne no baja los brazos y mantiene la esperanza de que la Bicolor logre una copa al próximo Mundial. “Seguimos con la misma actitud y energía. Gracias por su apoyo. Siempre juntos. Arriba, Perú”, escribió el jugador de Silkeborg IF, acompañado de una foto. Es importante recordar que Sonne estuvo en el gramado de Ate hasta el minuto 87, cuando fue reemplazado por Renzo Garcés.

La actuación del ‘Vikingo’ fue destacada por los hinchas peruanos, quienes se mostraron entusiasmados con su rendimiento como volante interior. El jugador de la Liga de Dinamarca apoyó tanto en el ataque, donde su asociación con Andy Polo fue una de las más elogiosas contra La Roja. En nuestra calificación ( ver aquí ), Oliver obtuvo un puntaje de 6. Registró 44 toques, mostrando compromiso no solo al ir al ataque, sino también al momento de defender.

Si bien, cuando llegó a la Bicolor durante la era de Juan Reynoso, no tuvo espacio en su esquema, tras la llegada de Jorge Fossati, el danés-peruano comenzó a ganarse la confianza del técnico. En las ocasiones en que fue alineado -debutó en el amisto contra Nicaragua-, mostró grandes actuaciones. En su último partido contra Chile, se le notó más cómodo en la posición de interior, donde también apoyó a Wilder Cartagena en las coberturas defensivas, un esfuerzo que fue aplaudido por los fanáticos peruanos.

Mensaje de Oliver Sonne vía a redes sociales. (Foto: Captura de Instagram).





La reflexión de Jorge Fossati sobre el empate

Lejos de estar satisfecho con lo que Perú mostró en el campo de juego, el técnico Jorge Fossati explicó las razones del empate en el Monumental. Además, habló sobre el colocar a Luis Advíncula por el sector izquierdo y la suplencia de Gianluca Lapadula. “Hay menor margen de error. Queda la frustración de no haberle dado la alegría al hincha, que sin ningún tipo de dudas se lo merece”, dijo Jorge Fossati en conferencia de prensa.

Sobre la titularidad de Advíncula por izquierda, explicó: “Manejo un plantel y veo qué me parece a mí las mejores posibilidades. Por eso la posición de Luis (Advíncula), que a mí me parece que hizo un buen partido. (Miguel) Trauco juega de lateral izquierdo en línea de cuatro, por eso consideré que para este partido es mejor posibilidad la de Luis. Entendí que para hoy (viernes) el mejor en esa posición era él”.

Sobre la suplencia de Gianluca Lapadula en el duelo frente a Chile, comentó que “Gianluca (Lapadula) en los últimos tiempos, después de la Copa América, ha jugado muy poquito. Tuvo pocas oportunidades en algún momento y problemas físicos que no le permitieron jugar. Hace un mes no pudo estar acá porque estaba lesionado. Seguimos confiando en él, pero pondré a quien está en mejor condición para arrancar. Entendemos que si no estuviera en las condiciones, no hubiera jugado”.





¿Cuándo será el próximo partido de Perú?

Tras el duelo frente a Chile, la Selección Peruana tendrá que visitar a Argentina en Buenos Aires. El partido está programado para este martes 19 desde las 7:00 de la noche, en el horario de Perú, Ecuador y Colombia. Si estás en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, el encuentro comenzará a las 9:00 p.m.; en Venezuela y Bolivia a las 8:00 p.m.; mientras que en México a las 6:00 p.m. No hay forma de que te pierdas este compromiso por las Eliminatorias Sudamericanas, ¡Atento a Depor!

Perú vs. Argentina será transmitido en exclusiva por las señales de América TV, ATV y Movistar Deportes, además de sus opciones de streaming en América TVGO y Movistar TV App. Es importante mencionar, en suelo argentino se podrá ver por TyC Sports y Telefe. Asimismo, recomendamos no buscarlo en Futbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en la web de Depor podrás encontrar el minuto a minuto más completo de todos, así como las incidencias.

Perú registra tres goles a favor y 11 en contra en las Eliminatorias 2026. (Foto: GEC)





