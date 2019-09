Ricardo Gareca respalda a Raúl Ruidíaz y explica por qué tienes pocos goles con la Selección Peruana

A casi un día del Perú vs. Brasil , Ricardo Gareca sabe que la confianza en cada uno de los seleccionados es clave para conseguir el resultado a favor, especialmente, en Raúl Ruidíaz, que suena como titular ante el 'Scratch'. Pese a que no ha anotado goles en los últimos duelos de la Selección Peruana , la 'pulga' tiene todo el apoyo del argentino, tal y como lo afirmó en conferencia.

" Raúl es un jugador muy seguro de sí mismo, de mucha personalidad, de mucho carácter. No creo que esté presionado porque pase tiempo y no convertir. Como todo goleador, cuando un no concreta, se pone inquieto, pero sale a buscarlo y sabe que es cuestión de seguir buscando. Los delanteros siempre tiene la posibilidad de encontrarse con el gol. Tiene nuestro apoyo", afirmó el 'Tigre' en conferencia de prensa.

El 'profe' Gareca ha preparado un esquema de juego que le permita, no solo evitar los goles de Brasil, sino también generar situaciones de peligro que terminen en gol. "Vamos a tratar de no recibir goles, es nuestro propósito, no solo con Brasil, sino con cualquier selección. Así como también tratar de hacer goles", agregó.

Por su parte, el técnico de Brasil, Tité, también habló del partido ante Perú y dejó claro que no será un duelo sencillo. "Si estuviera en el lado de la Selección Peruana, tendría un sentimiento de venganza pero con lealtad. No nos tienen que dar una paliza, sino jugar para demostrar que están mejor. Tenemos que hacer un gran partido, ya que hemos venido trabajando bajo presión", indicó.

La Selección Peruana tendrá una nueva oportunidad de subsanar errores y mostrar el poderío que se tiene ante Brasil. El duelo se desarrollará este martes 10 de setiembre en el Memorial Coliseum de Los Ángeles a las 10:00 p.m., según el horario confirmado, y será transmitido vía Movistar Deportes y Latina TV.

Guillermo Barros Schelotto se deshizo en elogios para Raúl Ruidíaz. (Video: José Luis Saldaña)

► Renato Tapia sobre su continuidad en el Feyenoord: "La selección está por encima de todo"



► Ricardo Gareca en conferencia de prensa: "Brasil es una selección difícil, vamos a intentar no recibir goles"



► Ricardo Gareca: "Que no hayamos tenido un buen partido ante Ecuador, no significa que no estemos en un buen momento"



► Perú vs. Brasil: Yoshimar Yotún trolea a Pedro García en vivo tras decir que "nos cuesta penetrar" | VIDEO



► Selección peruana | Roberto Mosquera sobre Paolo Guerrero y su futuro reemplazante: "Hay que buscarlo en la chacra"