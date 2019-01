Perú vs. Ecuador: el UNO x UNO de la bicolor tras su derrota ante la 'Tri'

La Selección Peruana Sub 20 cayó por 3-1 ante su similar de Ecuador en el tercer partido de la bicolor por el Sudamericano de Chile. Para el cuadro nacional anotaron Oslimg Mora, mientras que los norteños convirtieron a través de Jordan Rezabala, Alexander Alvarado y Leonardo Campana.

Emile Franco: sigue transmitiendo la misma seguridad del primer partido. Cada vez que fue exigido, el '1' respondió bien. Lamentablemente, Franco no pudo hacer más en los goles ecuatorianos.



Renato Rojas: se posicionó alto en la cancha, pero nunca desequilibró en el 1 contra 1. Se fue cambiado en el segundo tiempo en busca de más opciones ofensivas.



Junior Huerto: otro partido para el olvido. No llegó a tiempo a los cierres ni estuvo preciso con el balón en salida. Perú necesita más

del Junior Huerto de la San Martín.



Brayan Velarde: con la pelota estuvo más seguro que en los anteriores partidos, pero descordinaciones defensivas volvieron a ser decisivos en la derrota. Hacia el final del Sudamericano se empieza a ver una mejor versión suya.



Dylan Caro: trató siempre de desbordar y llegar hasta la línea final, pero sus centros resultaron imprecisos. Su entrega no fue suficiente para superar al lateral rival.



Ángelo Tandazo: de nuevo recuperó muchos balones, pero el pase sigue siendo su gran debe. En el momento que pueda corregir esto, empezará a ser un gran aporte para el cuadro de Ahmed.



Jesús Pretell: de la dupla de mediocampistas, fue el que más resaltó. Guerreó, luchó y frenó los ataques norteños, tratando siempre de devolverle el balón a un compañero. Gana confianza con el pasar de los partidos.



Oslimg Mora: fue de lejos el mejor - y el de mayor confianza - en Perú. Fue desequilibrante por la banda derecha y le aportó rebeldía al equipo cuando más lo necesitaba. Puede ser vital en la última fecha contra Argentina.



Jairo Concha: el '8' de la selección no fue el 'cerebro' que tanto necesitaba la bicolor. Cuando tuvo opciones de pase, se demoró demasiado en decidir. De paso, coronó una floja actuación fallando el penal del empate.



Marcos López: sigue sin mostrarse como el mismo del Sporting Cristal campeón 2018. Mejoró con respecto a los anteriores partidos, pero sigue perdiendo balones divididos y en la mayoría de enfrentamientos individuales.



Sebastian Gonzales: no tuvo ninguna opción clara de gol, pero se le vio poco participativo en el juego y muy enfocado en la fricción. No termina siendo esa carta goleadora que requiere la 'sele' arriba. Ojalá se le pueda abrir el arco en lo que queda del certamen.