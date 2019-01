Perú vs. Paraguay: la bicolor casi sufre un gol antes de los 10 minutos por el Sudamericano Sub 20 [VIDEO] El jugador paraguayo de casaquilla 9' tuvo una oportunidad clara para anotar en el Perú vs. Paraguay, por el Sudamericano Sub 20 de Chile.

Por poco y Paraguay abre el marcador. (Fuente: Movistar Deportes.