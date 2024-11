El empate de Perú ante Chile (0-0) significó una complicación más en el camino para clasificar al próximo Mundial 2026. La bicolor se ubica en el noveno lugar con 7 puntos y, aunque aún sigue con chances en las Eliminatorias, podría comenzar a depender de otros resultados para asegurar su boleto. Tras este amargo momento, algunos jugadores del equipo de todos mostraron su frustración y uno de ellos fue Wilder Cartagena quien habló sobre la falta de gol y también las oportunidades desaprovechadas en el estadio Monumental.

“Una sensación mala. Era un rival directo y teníamos que ganar. Creo que fue un partido parejo y muy peleado, donde tuvimos ocasiones. Nos vamos muy molestos y tristes por todo lo que pasó”; contó el futbolista de Orlando City, tras el choque ante Chile.

A su vez, agregó más detalles del trámite del duelo: “Tuvimos ocasiones claras y ellos también, no podemos negarlo. Fue un partido parejo y estaba para el que metía gol ganaba. Nos enfrentamos a un equipo que tuvo idea y ocasiones claras, pero solo queda mirar adelante”.

Respecto a la falta de gol en los partidos disputados, el mediocampista confesó: “Nos cuesta. El 0-0 no hay mucho que decir. Las situaciones están y tuvimos muchas ocasiones claras para convertir con jugadas claras, pero hay que seguir ese camino”.

Wilder Cartagena reemplazó a Renato Tapia durante la Copa América 2024. (Foto: Bicolor)

Cartagena jugó todo el partido ante Chile, pero será uno de los ausentes en el próximo cotejo ante Argentina. El ex Alianza Lima recibió una tarjeta amarilla y quedó suspendido por acumulación de cartulinas. Por esta razón, Jesús Castillo podría ser su reemplazante en esta posición.

La reflexión de Jorge Fossati sobre el empate

Lejos de estar satisfecho con lo que Perú mostró en el campo de juego, el técnico Jorge Fossati, explicó las razones de la igualdad en el Estadio Monumental. Además, habló sobre el colocar a Luis Advíncula por el sector izquierdo y la suplencia de Gianluca Lapadula.

“Hay menor margen de error por lo que este resultado que no nos quedamos satisfechos para nada. Queda la frustración de no haberle dado la alegría al hincha, que sin ningún tipo de dudas se lo merece”, dijo Jorge Fossati en conferencia de prensa.

Sobre la titularidad de Advíncula por izquierda, explicó: “Manejo un plantel y veo qué me parece a mí las mejores posibilidades. por eso la posición de Luis (Advíncula) que a mí me parece que hizo un buen partido. (Miguel) Trauco juega de lateral izquierdo en línea de cuatro, por eso consideré que para este partido es mejor posibilidad la de Luis. Entendí que para hoy el mejor en esa posición era él”.

Sobre la suplencia de Gianluca Lapadula en el duelo frente a Chile, comentó: “Gianluca (Lapadula) en los últimos tiempos, después de la Copa América, ha jugado muy poquito. Tuvo pocas oportunidades en algún momento y problemas físicos que no le permitieron jugar. Hace un mes no pudo estar acá porque estaba lesionado. Seguimos confiando en él, pero pondré a quien está en mejor condición para arrancar. Entendemos que si no estuviera en las condiciones no hubiera jugado”.

¿Cuándo será el próximo partido de Perú?

Tras el duelo frente a Chile, la Selección Peruana tendrá que visitar a Argentina en Buenos Aires. El partido está programado para comenzar a las 7:00 de la noche, en el horario de Perú, Ecuador y Colombia. Si estás en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, el encuentro comenzará a las 9:00 p.m.; en Venezuela y Bolivia a las 8:00 p.m.; mientras que en México a las 6:00 p.m. No hay forma de que te pierdas este compromiso por las Eliminatorias Sudamericanas, ¡Atento a Depor!

Perú vs. Argentina será transmitido en exclusiva por las señales de América TV, ATV y Movistar Deportes, además de sus opciones de streaming en América TVGO y Movistar TV App. Es importante mencionar, en suelo argentino se podrá ver por TyC Sports y Telefe. Asimismo, recomendamos no buscarlo en Futbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en la web de Depor podrás encontrar el minuto a minuto más completo de todos, así como las incidencias.





