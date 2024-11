La noche en el Estadio Monumental de Ate fue de esas que dejan un sabor agridulce en el fútbol. Perú y Chile, rivales históricos y coleros de las Eliminatorias al Mundial 2026, se enfrentaron en un duelo cargado de tensión y expectativas, pero carente de goles. El 0-0 final reflejó un partido donde la emoción estuvo más en lo que pudo ser que en lo que realmente ocurrió. Los hinchas peruanos vieron cómo la oportunidad más clara se esfumó en los pies de Paolo Guerrero, el máximo goleador en la historia de la Bicolor (40 goles). Una jugada que pudo cambiar el destino del partido terminó siendo un símbolo de la frustración de un equipo que aún lucha por no rendirse en la carrera hacia la Copa del Mundo.

En el minuto 41 del primer tiempo, un remate de Alex Valera estrelló el balón en el poste, generando un rebote que cayó a los pies de Paolo Guerrero, solo frente al arco. La escena parecía hecha a la medida para el ‘Depredador’: un goleador histórico, un estadio expectante, y la posibilidad de reivindicar una campaña llena de sinsabores. Sin embargo, el balón no terminó en la red. El también delantero de Alianza Lima explicó la jugada con una mezcla de autocrítica y análisis técnico.

“Yo tuve dos claras chances de gol, nos duele no llevarnos los puntos. La jugada que es después del palo, se me abre la pelota, pensé que venía al pie, pero se empezó a abrir porque tenía mucho efecto. Le pongo el pie izquierdo para darle dirección, pero se abrió”, confesó el capitán peruano en la zona mixta, dejando entrever el dolor de no haber podido marcar en un momento clave para el equipo.





La lucha continúa





A pesar de la frustración evidente, Paolo Guerrero dejó claro que Perú no se rendirá en su intento por alcanzar el Mundial. Con la experiencia de un líder que ha vivido tanto las glorias como las derrotas, el delantero de 40 años envió un mensaje de aliento a los hinchas y a sus compañeros.

“Era importante ganar, pero eso no quiere decir que estemos eliminados. Mientras haya posibilidades, nosotros vamos a luchar. Nosotros haremos nuestro trabajo y seguiremos poniendo el pecho, la vida y el corazón”, aseguró Guerrero con determinación, reflejando el espíritu combativo que ha caracterizado a la Bicolor en los momentos más difíciles.

La imagen de Paolo Guerrero tras perder una clara chance de gol ante Chile. (Foto: Getty Images)

Así quedó la tabla de posiciones de Eliminatorias 2026 tras la fecha 11

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Argentina 11 7 1 3 20 7 13 22 2 Uruguay 11 5 4 2 16 8 8 19 3 Colombia 11 5 4 2 15 9 6 19 3 Brasil 11 5 2 4 16 10 6 17 5 Ecuador 11 5 4 2 10 4 6 16 6 Paraguay 11 4 4 3 6 5 1 16 7 Venezuela 11 2 6 3 9 11 -2 12 8 Bolivia 11 4 0 7 11 25 -14 12 9 Perú 11 1 4 6 3 14 -11 7 11 Chile 11 1 3 7 5 18 -13 6

Perú y Chile empataron 0-0 por la fecha 11 de las Eliminatorias 2026. (Foto: GEC)





