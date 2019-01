Perú sufre: el golazo de fuera del área que puso el 1-0 a favor de Paraguay [VIDEO]

Luego de un pase mal ejecutado por la Selección Peruana , el atacante Braian Ojeda anotó el primer gol para Paraguay, por el Sudamericano Sub 20 de Chile. Los guaraníes se juegan su pase al hexagonal final, luego de empatar ante Argentina.

Esta vez la habilidad de Emile Franco no fue suficiente en este Perú vs. Paraguay. El arquero peruano no pudo alcanzar el remate aplicado a la perfección desde fuera del área, por Brian Ojeda, jugador del Olimpia de Paraguay.

Perú vs. Paraguay EN VIVO y EN DIRECTO juegan partido clave por el Sudamericano Sub 20 de Chile



La defensa peruana no jugó como se esperaba y Paraguay aprovechó los espacios vacíos para generar situaciones de gol.

Paraguay se juega su tercer partido, por lo que necesita ganar este encuentro para posicionarse entre los 3 primeros del Grupo B. Mientras que Perú todavía se juega dos partidos más ante Ecuador y Argentina.



