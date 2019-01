Hay arquero: Emile Franco se luce con buenas intervenciones con la Selección Peruana Sub 20 ante Uruguay [VIDEO]

Perú vs. Uruguay ya tiene su figura. El arquero de la Selección Peruana Sub 20 , Emile Franco, se luce con dos tapadas que le impidieron que la escuadra ‘charrúa’ aplique el primer descuento del partido. El equipo de Daniel Ahmed busca sumar sus primeros puntos para quedar en el hexágono final por el Sudamericano Sub 20 de Chile.

Mientras los 'charrúas' quieren gritar el primer gol del partido, el arquero de las canteras de Sporting Cristal, Emile Franco, se lanza con todo para defender el arco peruano.

Con el marcador 0-0, el equipo de Daniel Ahmed sigue dando pelea ante una selección uruguaya, que posee varios de sus jugadores en equipos europeos.

La Selección Peruana Sub 20 quiere sumar sus primeros puntos en la primera fecha del Grupo B, para así llegar al hexágono final y luego luchar por uno de los 4 cupos al Mundial Sb 20 de Polonia, que se realizará del 23 de mayo al 15 de mayo.

