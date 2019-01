Será un infierno: la Selección Peruana debutará en el Sudamericano bajo el inclemente sol de Talca

Toda va quedando listo para el debut de la Selección Peruana Sub 20 hoy a las 5:30 de la tarde (hora peruana). Pero, ¿cómo está el clima en tierras 'mapochas'? El once titular de Daniel Ahmed se alista para dar pelea ante Uruguay , por un cupo de los cuatro cupos al Mundial Sub 20 de Polonia, pero no será lo único que deberá sortear en el Sudamericano Sub 20.

De acuerdo a los pronósticos del tiempo, la Selección Sub 20 tendrá que jugar contra Uruguay bajo el intenso sol de Talca a una temperatura que bordeará los 33°C, con baja humedad y muy poco viento. De hecho, la resistencia física de la 'bicolor' estará a prueba durante los 90 minutos.

El once de la Selección Peruana que debutará ante Uruguay en el Sudamericano Sub 20 [FOTOS]

Perú vs. Uruguay EN VIVO y EN DIRECTO: la ‘bicolor’ debuta en el Sudamericano Sub 20 de Chile

Entre los once que debutarían en el primer tiempo estarían Jesús Pretell y Marcos López. Mientras que la participación de Jairo Concha para este primer encuentro estaría descartada por su lesión en la pierna derecha, por lo que el lugar del 10’ lo ocuparía Gerald Távara.

La Selección Peruana Sub 20 buscará la clasificación al hexagonal final, de donde saldrán los cuatro cupos al Mundial de Polonia, que se jugará del 23 de mayo al 15 de junio de este año.

En tanto, la hinchada peruana se encuentra en Chile para apoyar al cuadro de Daniel Ahmed. Los próximos encuentros serán frente a Paraguay el 22 de enero, Ecuador el 24 de enero y Argentina el 26 de enero, como parte de la fase de grupos.