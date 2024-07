En días donde el fútbol peruano exporta cada vez menos jugadores –el Centro Internacional de Estudios Deportivos (CIES), en mayo del año pasado, ubicó a Perú en el puesto 89 dentro de 135 países analizados, con solo 25 futbolistas expatriados–, siempre es una buena noticia saber que algún chico tendrá la oportunidad de emigrar al extranjero y probar suerte para darle un giro de 180° a su carrera. Este es el caso de Arnold Cotito, formado en las canteras de Sporting Cristal, que desde el 10 de julio se unirá a las divisiones menores de São Paulo. Así pues, le seguirá los pasos a Adriano Neciosup, volante ofensivo que pertenece a Alianza Lima y que está a préstamo en Flamengo hasta finales del 2024.

A propósito de la confirmación del viaje de Cotito a territorio brasileño, también rebotó la noticia de que Neciosup fue invitado a entrenar con el primer equipo del ‘Fla’ bajo la atenta mirada de Tite. Si bien por ahora viene afianzándose en la categoría Sub-20, es un pequeño paso importante que a la larga podría rendirle frutos si es que consigue acumular más sesiones con los elementos del plantel principal. Con este panorama, veremos si ambos jugadores logran adaptarse a un nuevo contexto para consolidar su formación, o terminan volviendo al Perú en el mediano plazo. Esto, por supuesto, en beneficio también de la Selección Peruana, ya que los dos ya han sumado minutos en la categoría Sub-17.

Adriano Neciosup sueña con una chance en el ‘Mengão’

A comienzos del 2023, Adriano Neciosup (18 años) firmó su primer contrato profesional con Alianza Lima a partir de sus grandes actuaciones en los torneos juveniles, algo que lo llevó a destacar con luz propia en la Copa Mitad del Mundo de este año –organizado por Independiente del Valle, uno de los clubes referencia en cuanto a formación se trata– y, por consiguiente, llamó la atención de algunos equipos que hicieron un trabajo de scouting en Ecuador. El ‘potrillo’ continuó en La Victoria por el resto de la temporada, hasta que en marzo de este año se completó su pase al Flamengo.

Con un préstamo por un curso y con una opción de compra, Neciosup se enroló a la Sub-20 del conjunto de Río de Janeiro y por ahora su progresión está siendo positiva, razón por la cual terminó entrenando con el plantel principal como parte de su avance en el fútbol brasileño. Un punto a su favor es que no solo puede jugar como volante ofensivo, sino también como extremo por derecha. Esa polifuncionalidad le abre más puertas para sumar minutos y corroborar aquellas cosas positivas que los ojeadores vieron en él.

Si finalmente Flamengo no hace uso de su opción de compra y Adriano Neciosup tiene que volver a Alianza Lima –como sucederá con Carlos Gómez, quien estuvo un año en Cruzeiro pero regresará al combinado blanquiazul en los próximos días–, la historia no termina ahí. Esta experiencia en un club como el ‘Mengão’ tiene que ser más que valiosa para su carrera profesional, pues son pocos los jugadores que tiene la oportunidad de pasar por una institución que apuesta mucho en la formación y le da valor a los jóvenes. Es un escenario posible y no está de más mencionarlo. Así pues, quedaría en manos de los ‘Íntimos’ darle el respaldo para que se consolide en el primer equipo.

Adriano Neciosup se marchó a Flamengo sin llegar a debutar en el primer equipo de Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)

Arnold Cotito, de celeste a tricolor

Marcos Di Giuseppe, quien debutó profesionalmente en São Paulo y tuvo un largo recorrido por el fútbol peruano –Sporting Cristal, Deportivo Municipal, Sport Boys, Universitario de Deportes, Deportivo Wanka, Estudiantes de Medicina y Coronel Bolognesi–, reveló hace un par de semanas que Arnold Cotito (18 años), delantero formando en la divisiones menores de Sporting Cristal, se unirá al elenco ‘Tricolor’ desde el 10 de julio –el último fin de semana se despidió con un golazo en el 3-1 sobre Alianza Lima por el Torneo de Reservas–. “Ya es un talento más de Perú que va a jugar en Brasil, y ojalá que sea para bien para la Selección Peruana Sub-20 y luego para la mayor”, declaró en diálogo con Movistar Deportes.

Indagando más sobre el tema, Depor conversó con Gabriel Sá, periodista del portal Arquibancada Tricolor, quien nos dio más luces de cómo se gestó está transferencia –será un cesión con derechos fijos– y qué es lo que le espera al juvenil rimense. “Fue un movimiento de ‘Bica’, un agente de fútbol que empezó su carrera en São Paulo e hizo un acercamiento con Marcos Biasotto, el director ejecutivo de las inferiores. Es un jugador que llegará el 10 de julio y enfrentará con la Sub-20. Luis Zubeldía estará mirándolo de cerca para ver si tiene condiciones para llegar al equipo principal”, menciona el colega brasileño.

Esto quiere decir que Arnold Cotito comenzará trabajando en el Centro de Entrenamiento de Atletas Presidente Laudo Natel, ubicado en el municipio de Cotia, perteneciente al estado de São Paulo. Inaugurado en el 2005, estas instalaciones son una referencia a nivel internacional y mundial, con un gran terreno de 230 mil metros cuadrados, que convierte al ‘Tricolor’ en uno de los clubes que mejor invierte en la formación de futbolistas de alto rendimiento de Brasil. En este lugar forjaron sus carreras jugadores como Casemiro, Éder Militão, Lucas Moura, David Neres, entre otros.

Arnold Cotito integró la Selección Peruana Sub-17, pero no llegó a jugar el Sudamericano por una lesión. (Foto: Selección Peruana)

Ahora, ¿qué probabilidades tiene Cotito de llenarle los ojos a Zubeldía y tener al menos la posibilidad de concentrar con los elementos del plantel profesional para un partido oficial? El primer factor obvio será su rendimiento, pero además dependerá del reajuste de cupos de extranjeros que São Paulo tendrá que definir en los próximos meses, especialmente con las salidas de James Rodríguez y Giuliano Galoppo. “Respecto a esto, el Brasileirao tiene como regla un máximo de nueve extranjeros por partido. Actualmente São Paulo tiene a ocho en su plantel, pero deberá negociar con James Rodríguez y Giuliano Galoppo, por lo que inicialmente tendría vacantes para que, quién sabe, Cotito pueda en unos meses ascender al escalafón profesional”, agrega Gabriel Sá.

Las visitas de Luis Zubeldía a Cotia serán constantes, ya que hace no mucho estuvo el complejo deportivo y quedó satisfecho con la formación que viene recibiendo los jugadores que en un futuro le podrían ser de mucha utilidad. “Zubeldia visitó recientemente el centro Centro de Entrenamiento en Cotia y quedó encantado con los equipos juveniles. Luego pide a dos o tres jugadores de la base que se sumen cada semana a los entrenamientos del equipo profesional. Algunos jugadores ya empiezan a aparecer en los partidos del São Paulo con este entrenador”, mencionó Sá.

Esta estrategia de fichar futbolistas a préstamo, probarlos, darles una chance a largo plazo y luego analizar una posible incorporación permanente, es algo que a São Paulo le viene funcionando. Arnold Cotito no solo tendrá competencia de nuestro continente, sino también de países africanos. “São Paulo recientemente hizo lo mismo que algunos jugadores del continente africano. Iba Ly, de Senegal, fue adquirido recientemente de forma definitiva y estuvo en el banquillo en algunos partidos de este año. King Faisal Owusu, de Ghana, es un delantero que está destacando en la Sub-20″. Está en los pies del juvenil de 18 años convencer a sus nuevos formadores y así pegar el salto definitivo al fútbol brasileño. Solo así se allanará el camino para que más compatriotas tengan la misma oportunidad.





