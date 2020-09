Aldair Fuentes fue oficializado como flamante refuerzo de Fuenlabrada de España. El jugador de la Selección Peruana y Alianza Lima se sumó a la lista de futbolistas nacionales que este año cambiaron de equipo , el mismo que fue marcado por la propagación del coronavirus (COVID-19) en el mundo.

El gran talento demostrado por los jugadores peruanos hicieron que los clubes decidan aportar por ellos, por lo que tendrán que seguir demostrando un gran nivel para ganarse un lugar en ligas muy competitivas.

Aldair Fuentes deja Alianza Lima para integrarse a un proyecto ambicioso en España, el mismo que podría catapultarlo a la Selección Peruana absoluta con miras al inicio de las próximas eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022.

Te invitamos a ver esta galería para que descubras a los demás futbolistas nacionales que recordarán este 2020 por ser un gran paso en sus carreras deportivas.

Fuenlabrada y la bienvenida a su nuevo engreído

A través de sus medios oficiales, el club de la Segunda División de España anunció el fichaje del mediocampista. “Aldair Fuentes ya es nuevo jugador del Fuenla. Llega procedente del Club Alianza Lima Perú y firma para las próximas cinco temporadas. Es un jugador con llegada, polivalente y con un físico destacado que le permite dominar el juego aéreo”, señaló el club en su comunicado.

“El de Pisco (Perú) puede desempeñar sus labores como central y mediocentro. Tiene 22 años y ha disputado más de un centenar de partidos en la primera división de su país en los que ha marcado once goles. Además, ha participado en la selección peruana Sub 20 y Sub 23″, finalizó.

