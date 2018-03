Alexi Gómez, el potencial enorme de adulto que aún piensa como universitario

A sus 25 años, Alexi Gómez dejó de ser una promesa. Ya no se trata de uno de los proyectos de Daniel Ahmed, menos de un universitario de Ángel Comizzo. Todo lo contrario. La ‘Hiena’ tiene 25 años, pero todavía decide como un quinceañero, en un período en el que debería pensar más en los 30. El tiempo pasa y no perdona.

En épocas en los que se exige la profesionalización, la ‘Hiena’ todavía piensa como un amateur. Pero en su ilógica, le seduce la idea de comprarse la última versión de Mercedes Benz. Ya no quiere una bicicleta. Ahora usa un IPhone, para llamar a separar la cancha de las ‘pichangas’. Da igual que sea en el Callao o en México, su entorno es el mismo.

¿Quién lo entiende? Pedro Troglio, más que un entrenador, fue un padre para Gómez. “Le hablé más que a mi propio hijo”, reconoció el argentino meses atrás. Y a partir de ese idilio, Alexis se creó una imagen paternal. Se sintió sobreprotegido. Y se malacostumbró. Hasta el punto que lo sobrevaloraron. En Universitario de Deportes lo tasaron en casi 1 millón de dólares. Pero en México, sin revisar a fondo sus antecedentes, pagaron lo justo por el futbolista.

► "Universitario de Deportes no tiene presupuesto para Alexi Gómez", dijo Juan Carlos Ortecho

Sincerando el tema, la humildad de Gómez se ha desgastó a la par de sus problemas y se creyó un crack. Y eso pasa cuando mentalmente no se está fuerte. En definitiva, su problema es más formativo que futbolístico. Porque – claro está - posee una técnica exquisita. No ha perdido ese ‘pique’, ni ‘dribbling’. Más bien, sigue siendo esa bomba atómica por las bandas. Juega por la derecha o izquierda. Él se acomoda. Y luce siempre en buena forma física. Sin embargo, todas esas virtudes no las explotó en su nueva salida al extranjero. No se sintió ‘blindado’.

Tal vez, Gómez desperdició la última la gran oportunidad que tuvo de pegar el salto a una liga europea competitiva. México era una buena vitrina y su lugar en el mundo para recobrar credibilidad a nivel internacional. El Perú camina hacia la profesionalización, tras la clasificación al Mundial, y Alexis se quedó atrapado en las épocas de ‘ampays’.

Ramón Quiroga le respondió al ‘Patrón’ Velásquez… hace 20 años [VIDEO]