Luego de conseguir el bicampeonato nacional, Universitario de Deportes se puso a trabajar para mantener la base de su plantel con miras a lo que será la próxima temporada de Liga 1 Te Apuesto y la participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Los cremas tiene como objetivo conseguir su tercer título nacional consecutivo y también avanzar lo más lejos posible en el torneo internacional, por lo que busca retener a sus jugadores más importantes. Uno de ellos es, sin duda, Edison Flores, quien terminó su préstamo en el cuadro de Ate.

La ‘U’ tiene como prioridad que el ‘Orejas’ continúe en la institución las próximas temporadas y en las últimas semanas viene negociando con Atlas de México, dueño de la carta pase del futbolista, para que el técnico Fabián Bustos pueda seguir contando con el delantero en el 2025. Recordemos que Flores cerró el 2024 siendo importante para los merengues anotando 10 goles y dando 5 asistencias.

En ese sentido, Depor pudo conocer que Universitario y Atlas están muy cerca de llegar a un acuerdo por el pase de Edison Flores. Además, en la ‘U’ valoran que el jugador haya decidido resignar un año y medio de contrato con el cuadro mexicano para firmar un nuevo vínculo con el cuadro crema. Es preciso señalar también que la idea en el club es hacerle un contrato largo al jugador.

Edison Flores ganó los títulos de 2023 y 2024 con Universitario. (Foto: Getty Images)

Hace unos días, Jean Ferrari, administrador merengue, confirmó que vienen negociando con el cuadro azteca por Edison Flores. “Ya tenemos conversaciones avanzadas con el Atlas para poder llegar a un buen entendimiento y contar con ‘Orejas’ por los años que queremos y sumarlo al contrato que buscamos plantearle”, mencionó.

Por otro lado, Depor también pudo conocer que no está en los planes de Atlas para la próxima temporada. Este medio conversó con Elías Quijada, periodista y cronista de Atlas en Hi Sports TV, quien confirmó que en el cuadro mexicano no piensan mantener a Flores. “Atlas ya no lo quiere, no tiene cabida en el primer equipo. En el club andan muy desesperados buscándole acomodo. En caso no llegue a conseguir equipo, volvería a Atlas pero solo para jugar en la reserva, porque está claro que en el equipo principal no va a jugar”, manifestó.





¿Cuándo iniciará la Liga 1 2025?

El Comité de Competiciones, junto a la Federación Peruana de Fútbol (FPF), están terminando de definir detalles importantes sobre el campeonato nacional en 2025. A falta de confirmación, se conoció que la posible fecha de inicio del Torneo Apertura es el jueves 23 de enero. El cuarto fin de semana de enero se jugaría la primera jornada del certamen. Recordemos que en anteriores ediciones llegó a arrancar en febrero o incluso en marzo.

Dentro de los motivos de las autoridades para iniciar el campeonato nacional en esa fecha está alinear el calendario de la Liga 1 con el resto de las competiciones en Sudamérica. Dos torneos importantes que se juegan todos los años son la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores, y muchas veces los clubes peruanos llegaron con poco rodaje y fueron superados fácilmente. De esta forma, los equipos llegarán a los torneos internacionales en mejor forma.

Por otro lado, la Selección Peruana tendrá encuentros decisivos en 2025, por las últimas fechas de las Eliminatorias al Mundial 2026 y un calendario ordenado permitirá no interferir con las convocatorias de los jugadores que son parte de clubes nacionales.





