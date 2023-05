Cuando conoció a sus rivales de Copa Libertadores a finales de marzo, Alianza Lima sabía que el camino sería duro, pero no imposible. Tener a dos equipos brasileños y a otro paraguayo en el mismo grupo implicaba hacer una campaña formidable, si querían acceder a octavos de final. Y aunque en el debut empataron en casa ante Atlético Paranaense, frente a Libertad pudieron finalmente romper esa racha negativa que llevaban sin ganar en la competencia (30 partidos).

Los goles de Aldair Rodríguez y Pablo Sabbag en Paraguay pusieron a los íntimos como punteros de su grupo y con la ilusión a tope de seguir estirando su buen momento, llevan siete partidos invictos (seis triunfos y un empate). Y este miércoles, el equipo de Guillermo Salas afrontará su tercer reto copero frente a Atlético Mineiro en el estadio Raimundo Sampaio, en Belo Horizonte.

Un partido clave para los intereses de ambos equipos. Los íntimos buscarán dar el batacazo en Brasil y traerse los tres puntos ante un Mineiro que aún no ha sumado unidades en la Libertadores, y que llega golpeado hasta con seis bajas. Una realidad distinta se vive en La Victoria, el equipo de ‘Chicho’ viene descansado (no jugó la última fecha de la Liga 1) y con todo el plantel completo para intentar sumar su segunda victoria seguida en el certamen continental.

El 'once' que mandaría Salas ante Mineiro. Existe la posibilidad de que Santiago García pueda iniciar en lugar de Pablo Míguez.

Para ello, Salas apostaría por el mismo ‘11′ que dio el golpe en Paraguay, salvo la posible inclusión de Santiago García, a quien esperarán hasta el final. En caso no esté al 100%, su lugar en la zaga será tomado por Pablo Míguez. Y a diferencia del anterior partido, los íntimos ya no tienen la presión de la racha negativa, por lo que, en caso no se traigan la victoria, un empate no será mal negocio.

Eso sí, es un hecho de que los blanquiazules priorizarán la victoria. Si ganan seguirán siendo punteros con siete unidades, dejarán en el fondo de la tabla a Atlético Mineiro y estarán cada vez más cerca de los octavos de final, o en su defecto de un boleto a la Copa Sudamericana (tercer puesto). No solo eso, la victoria los hará acreedores de 300 mil dólares por “mérito deportivo”, monto que la Conmebol desembolsa para cada equipo ganador en fase de grupos.

⭐️🏆 ¡La tabla de posiciones del Grupo G de la CONMEBOL #Libertadores después de finalizar la Fecha 2!#GloriaEterna pic.twitter.com/xVYnWEM4bY — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) April 21, 2023

Cada ingreso vale

Alianza Lima ya tiene asegurado tres millones de dólares por participar en la fase de grupos de la Libertadores. Además, con su victoria ante Libertad, se embolsó 300 mil dólares adicionales. Y aunque el dinero no sea un problema en la administración blanquiazul, todo ingreso suma, teniendo en cuenta que no viene percibiendo el monto de derechos de TV (por la medida cautelar y la lucha entre la FPF y el Consorcio Fútbol Perú).

De acuerdo a la información del periodista Luis Carrillo Pinto, Alianza ha dejado de percibir 3.3 millones de dólares en estos cuatro meses sin contrato de derechos de TV. Como los íntimos no tienen un acuerdo con la FPF y su contrato con el Consorcio no puede ejecutarse por la medida cautelar judicial, no pueden recibir lo que les corresponde por temas audiovisuales.

“Alianza Lima aplicó la cláusula de preferencia con CFP y firmó un contrato de derechos audiovisuales de 100 millones de dólares por 10 años. Este contrato no puede ejecutarse por la medida cautelar de la FPF, que no reconoce este acuerdo, tras haber cambiado el modelo de derechos audiovisuales de la Liga 1 para el 2023. El club blanquiazul no tiene firmado con la FPF y por lo tanto los partidos que están siendo televisados en Liga 1 Max, tras el cambio en la norma del reglamento del torneo, están en el limbo en términos económicos”, publicó el periodista Luis Carrillo Pinto.

Los montos que reparte Conmebol a los equipos que participan en la Copa Libertadores.

A seguir haciendo historia

Con la victoria ante Libertad, los íntimos dejaron atrás la racha negativa que tenía en la Copa Libertadores y ahora pueden pensar en sumar de a tres ante Atlético Mineiro. Y con ello, volver a conseguir dos victorias al hilo en el certamen continental desde 2010. Desde aquella edición, Alianza no ha podido festejar dos veces, por lo que están ante un nuevo reto por quebrar.

En la campaña del 2010, con un Wilmer Aguirre en su mejor nivel, los íntimos lograron tres triunfos seguidos en la Libertadores, frente a Bolivar (1-3) en la Paz, contra Estudiantes de la Plata (4-1) en Matute y ante Juan Aurich (2-0) de local. Antes de ello, estuvo la edición 2004 con revulsivo Jefferson Farfán: le ganaron a Cobreloa ida y vuelta (2-0 en casa, 0-1 en Chile) y a LDU de Quito (1-0) en Matute.

Pero no es lo único que pueden lograr los dirigidos por Guillermo Salas. Aprovechando que los ‘gallos’ no están en su mejor momento, los blanquiazules están ante la oportunidad de quebrar otra mala racha: no han ganado nunca en suelo brasileño. En 15 compromisos de Copa Libertadores, los íntimos no han podido rescatar punto alguno, todas han sido derrotas.

El equipo de ‘Chicho’ Salas ha demostrado fortaleza frente a las adversidades, lograron quitarse esa racha negativa en la Libertadores, por lo que no es descabellado pensar en otra hazaña, sobre todo ante un Atlético Mineiro que la última vez que enfrentó a un rival peruano en el certamen continental, lo goleó por 4-0, fue ante Melgar en el 2016. Llegó el momento de la verdad.

Edición Etapa Resultado Copa Libertadores 2022 Fase de grupos Fortaleza 2-1 Alianza Lima Copa Libertadores 2019 Fase de grupos Internacional 2-0 Alianza Lima Copa Libertadores 2018 Fase de grupos Palmeiras 2-0 Alianza Lima Copa Libertadores 2012 Fase de grupos Vasco da Gama 3-2 Alianza Lima Copa Libertadores 2007 Fase de grupos Sao Paulo 4-0 Alianza Lima Copa Libertadores 2004 Fase de grupos Sao Paulo 3-1 Alianza Lima Copa Libertadores 2002 Fase de grupos São Caetano 4-0 Alianza Lima Copa Libertadores 2000 Fase de grupos Atlético Paranaense 2-1 Alianza Lima Copa Libertadores 1997 Fase de grupos Cruzeiro 2-0 Alianza Lima Copa Libertadores 1988 Fase de grupos Grêmio 2-0 Alianza Lima Copa Libertadores 1988 Fase de grupos Sport Recife 5-0 Alianza Lima Copa Libertadores 1979 Fase de grupos Guarani 1-0 Alianza Lima Copa Libertadores 1979 Fase de grupos Palmeiras 4-0 Alianza Lima Copa Libertadores 1976 Fase de grupos Cruzeiro 7-1 Alianza Lima

