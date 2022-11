El rendimiento de Gabriel Costa no solo dejó contentos a los directivos de Colo Colo, sino también despertó el interés de Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal, clubes que preguntaron por la situación del futbolista para tentar una posible negociación con miras a la próxima edición de la Liga 1.

Sin embargo, a pesar de la posibilidad que los tres grandes del fútbol peruano manejaban con relación a ‘Gabi’, la opción quedó sin piso, luego de que el multicampeón del sur decidiera renovarle contrato al también futbolista de la Selección Peruana por dos años más.

Según indicó el medio ‘Dale Albo’, especializado en noticias del ‘Cacique’, el mediocampista llegó a un acuerdo con la escuadra chilena para extender su vínculo laboral con la institución hasta finales de 2024, confirmando su estadía en el cuadro colocolino.

Gabriel Costa ha sumado 33 partidos este 2022, 24 por la Primera División de Chile junto a Colo Colo (campeón esta temporada), seis por la Libertadores, dos por la Sudamericana y uno por la Supercopa de Chile. Ello, sin contar los 11 goles que anotó y las ocho asistencias que brindó en el ‘Cacique’. Asimismo, el futbolista disputó dos encuentros con la Selección Peruana.

El ‘Mago’ Valdivia respalda la continuidad de Costa

Desde Chile hay opiniones divididas sobre su renovación, pues un gran porcentaje de hinchas cree que sería más conveniente dejarlo partir, liberar una plaza de extranjero y evitar el pago de su costoso salario. No obstante, voces de peso han pedido su continuidad. Este es el caso de Jorge Valdivia, quien sugirió que Colo Colo debería hacerle un nuevo contrato.

“Creo que fue un jugador importante para la campaña de Colo Colo. Aguantó críticas, algunas justificadas, otras no tanto, pero fue un jugador que no se escondió. Para mí eso es fundamental, un jugador que no se esconda pese a las críticas”, dijo el ‘Mago’ en ‘Radio ADN’, donde participa como comentarista deportivo.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.