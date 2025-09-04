André Carrillo es, desde hace más de una década, uno de los jugadores más reconocidos del fútbol peruano. Mundialista en Rusia 2018, referente en varias Copas América y actual volante del Corinthians de Brasil, su nombre ha estado siempre ligado al talento y a las críticas en igual medida. Hoy, ya con 33 años y tras una extensa trayectoria en clubes de Portugal, Arabia Saudita y Brasil, la “Culebra” atraviesa una etapa distinta: la de la madurez. En una entrevista con el portal Denganche, André Carrillo hizo una profunda autocrítica sobre su paso por la Selección Peruana, confesando que en algún momento no supo manejar su rol dentro del equipo y que su actitud juvenil le pasó factura.

El atacante recordó que, durante un periodo, no tenía el mismo protagonismo dentro de la Bicolor y eso lo llevó a mostrarse con poco interés en los entrenamientos. Según sus propias palabras, muchas veces se presentaba sin ganas, con el celular en la mano en lugar de cumplir con los ejercicios, o incluso rechazando rutinas básicas de preparación física.

Carrillo no dudó en calificar aquel comportamiento como “rebelde” y “pesado”. Reconoció que su frustración por no ser titular lo llevaba a actuar de manera negativa frente a sus compañeros y al comando técnico. “Yo iba a la Selección, no jugaba y era cara de culo. Me entrenaba sin ganas, pesado. Eso es lo que pasa cuando eres joven, te equivocas”, señaló con sinceridad.

El futbolista explicó que con el paso del tiempo entendió las razones de Ricardo Gareca para no darle más minutos y que, en retrospectiva, era natural que un técnico apostara por otros jugadores en mejor nivel. Aceptar esa realidad dijo fue un proceso difícil, pero fundamental para crecer y reconducir su carrera.

Con el correr de los años, Carrillo aprendió a ver la Selección como una oportunidad y no como una obligación. Fue así que, a medida que mejoró su rendimiento en clubes y cambió su actitud en los entrenamientos, empezó a tener mayor protagonismo con la Blanquirroja, al punto de convertirse en uno de los hombres de confianza del comando técnico.

André Carrillo y Christian Cueva en la Selección Peruana | FOTO: FPF

Hoy, instalado en Corinthians y todavía con ambición de seguir vistiendo la camiseta de la Selección, Carrillo dice sentirse un líder, aunque de un estilo particular: más desde la confianza y la jerarquía en el campo que desde la voz en los vestuarios. “Yo transmito tranquilidad antes de los partidos y dentro de la cancha, demuestro con la pelota en los pies”, expresó.

El atacante reconoció que, en un inicio, sus compañeros en Corinthians llegaron a dudar de su nivel. “Me veían por debajo, como si hubieran traído a alguien que no estaba listo”, recordó. Sin embargo, poco a poco se ganó un lugar en el plantel, a base de esfuerzo y adaptación al ritmo frenético del fútbol brasileño, donde se disputan hasta 70 partidos por temporada.

¿Cómo va su lesión?

Sobre la lesión que lo mantiene fuera de las canchas, Carrillo se mostró sereno. La definió como la primera de gravedad en su carrera, pero aseguró que mantiene una actitud positiva: “Los médicos me dicen que serán dos meses y medio o tres. Lo tomo con calma, sabiendo que no fue rodilla, que hubiera sido más largo”.

André Carrillo. (Foto: Corinthians)

Finalmente, el jugador subrayó que este “mea culpa” forma parte de su aprendizaje personal y profesional. “Era rebelde, pesado, y por eso no jugaba. Hoy valoro mucho más la Selección y lo que significa estar ahí”, remató. Una confesión que muestra a un Carrillo distinto, consciente de los errores del pasado y con la determinación de seguir dejando huella en el fútbol peruano.

TE PUEDE INTERESAR