Pese a tener una buena temporada en la Segunda División de Arabia Saudita, consiguiendo el ascenso con Al-Qadisiyah y siendo importante en el equipo, André Carrillo no continuará en el conjunto árabe, que ha tirado la casa por la ventana fichando a varios futbolistas de renombre como Pierre-Emerick Aubameyang, Nacho Fernández, ‘Equi’ Fernández, Nahitán Nández, entre otros. En medio de este contexto, la ‘Culebra’ se quedó sin espacio por el cupo de extranjeros y tuvo que rescindir su contrato para buscar un nuevo lugar que le permita sumar minutos.

Y si bien su nombre sonó en otros equipos de Arabia Saudita y hasta de Egipto, Depor pudo conocer que hubo un contacto entre Alianza Lima y André Carrillo. Si bien solo hay conversaciones, mas no una propuesta oficial, en el club de La Victoria ven con buenos ojos la posibilidad de incorporarlo al plantel para potenciar el ataque, tras la llegada de Paolo Guerrero.

Hay que señalar que el futbolista puso fin a su contrato el pasado 31 de agosto, fecha en la que también culminó la etapa de fichajes por la Liga 1. Por esta razón, al ser jugador libre, tiene la posibilidad de incorporarse hasta el 12 de septiembre como plazo máximo.

Además, André Carrillo desechó ofertas concretas de dos equipos de Croacia y uno Turquía, ya que no colmaban sus expectativas, y cuenta con opciones también de Portugal y España, que vienen siendo estudiadas por el futbolista. Estas dos últimas alternativas son del agrado de la ‘Culebra’ por razones familiares y también económicas.

André Carrillo se quedó sin club tras su reciente salida de Al Qadisiya. (Foto: Al Qadisiya)

Con 33 años de edad, el delantero podría volver al equipo que lo formó y le permitió dar el gran salto hacia Europa. André se fue del Perú en el 2011 para jugar por Sporting Lisboa, por cinco temporadas. Posteriormente, se marchó al Benfica. Tuvo un paso por Watford a préstamo y, luego de disputar el Mundial de Rusia 2018 con la Selección Peruana, fichó por Al Hilal. En esta escuadra se mantuvo durante cinco años, para luego fichar por Al Qadisiyah, equipo con el logró el ascenso.

Quedó fuera de la convocatoria de Fossati

Tras una Copa América 2024, donde no mostró su mejor versión, a André Carrillo le pasó factura no tener minutos de juego y no fue llamado por Jorge Fossati para los partidos de Eliminatorias al Mundial 2026. Recordemos que la ‘Culebra’ fue utilizado por el técnico uruguayo como volante interior en su 3-5-2, tanto en los amistosos como en el propio certamen continental, donde apareció en el encuentro contra Canadá.

¿Cuándo vuelve a jugar Alianza Lima?

Alianza Lima jugará contra Carlos A. Mannucci el sábado 14 de septiembre, a las 7:00 p.m. Este encuentro corresponde a la jornada 10 del Torneo Clausura y será transmitido por L1 MAX, que está disponible en los servicios de televisión de DIRECTV, Claro TV y Best Cable. Además, el partido podrá ser visto en línea a través de las plataformas de streaming Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz.

El contexto no podría ser más propicio. Alianza Lima llega a este partido en un gran momento, tanto en lo deportivo como en lo institucional. El equipo dirigido por el entrenador argentino Mariano Soso es líder del Torneo Clausura con 20 puntos, seguido de Universitario de Deportes, con dos puntos menos (18).





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

SOBRE EL AUTOR José Varela Todo el acontecer de Alianza Lima. Primicias, entrevistas, informes especiales, transmisiones en vivo. Su trayectoria comienza el año 1998 en la Revista Gente. Posteriormente, diario Todo Sport y Líbero. Actualmente en Depor. 25 años de carrera. Estudió en la Universidad San Martín de Porres.