Corinthians venció 3-1 a Vasco da Gama y alcanzó las seis victorias consecutivas en el Brasileirao. Con André Carrillo como titular, el conjunto de Ramón Díaz sigue cosechando triunfos y está en la lucha por un cupo a la próxima edición de la Copa Libertadores. Luego del encuentro ante el cuadro de Río de Janeiro, el entrenador del ‘Timao’, en conferencia de prensa, no dudó en destacar las cualidades de la ‘Culebra’, a quien ratificó como un “ganador” y un “gran profesional”.

El futbolista peruano disputó ochenta minutos ante Vasco y abandonó el terreno de juego cuando el encuentro ya estaba 3-1 a favor de su equipo. Carrillo sumó su décimo partido en la liga brasileña y acumula un total de 514 minutos jugados. Todavía no marcó un gol, pero ya dio una asistencia, que fue en la caída por 3-1 ante Sao Paulo en el Estádio Nacional Mané Garrincha.

Ramón Díaz está contento con el progreso del ‘Timao’, que se ubica en el puesto 9 con 47 puntos, los mismos que tiene Cruzeiro, actualmente séptimo y último dentro de la zona de clasificación para la Fase 2 de la Libertadores. Al ser consultado por el momento de la ‘Culebra’ y su aporte al equipo, el técnico argentino solo tuvo palabras de elogio para nuestro compatriota.

“’Carri’ es un ganador, un gran profesional, como también lo es Memphis (Depay) y todos los jugadores que llegaron en la última parte de esta temporada”, fueron sus primeras palabras en la rueda de prensa. “Nos da jerarquía, calidad, tenencia. Nos da a nivel grupal porque tiene mucha experiencia. Transmiten esa tranquilidad y seguridad que se nota dentro de la cancha. Cómo tácticamente resuelve cosas que son importantes y que a veces los jugadores la tienen que resolver”, añadió.

“Nosotros estamos contentos con todos los jugadores que llegaron, con todo el grupo. No terminó y la exigencia es más grande todavía, de parte nuestra sobre los jugadores, porque la exigencia tiene que ser hasta el final”, sentenció el estratega de 65 años, quien previamente trabajó con André Carillo cuando ambos estaban en el Al Hilal de Arabia Saudita.

El próximo partido de Corinthians será ante Criciúma de Miguel Trauco en el Estádio Heriberto Hülse (Criciúma), por la jornada 36 del Brasileirao. Este compromiso está pactado para jugarse el sábado 30 de noviembre desde las 5:30 de la tarde (horario en Perú, Ecuador y Colombia). El equipo del lateral peruano está en zona de descenso y necesita un triunfo para intentar salvarse.

André Carrillo llegó a Corinthians en el mes de setiembre de 2024. (Foto. Agencias)

¿Por qué no fue convocado Carrillo a la Bicolor?

A pesar de tener cierta continuidad en Brasil, André Carrillo no fue considerado para la fecha doble de noviembre con la Selección Peruana. Esto dejó ciertas interrogantes sin respuestas entorno a la ‘Culebra’, pues era su tercera ausencia consecutiva en la convocatoria de Jorge Fossati. Su última vez fue en la nómina de la Copa América, donde solo jugó 11′ (ante Canadá) dejando un sinsabor por su desdibujada presentación.

A raíz de ello, el futbolista de 33 años se refirió a su relación con Jorge Fossati, asegurando que siempre mantuvo un buen vínculo con él. Explicó que su ausencia en las convocatorias recientes fue por cuestiones personales, pero se mostró optimista de regresar a la selección en las próximas fechas. “Siempre he tenido contacto y buena relación con el míster, por algún u otro tema no he sido convocado, así que a lo mejor en las próximas convocatorias voy a estar y voy a prepararme bien en mi club”, comentó Carrillo en el programa En Carne Propia.





