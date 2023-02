Este sábado 11 de febrero será uno de los días más importantes en la carrera de André Carrillo, pues tendrá la oportunidad de disputar la final del Mundial de Clubes con el Al Hilal enfrentando al Real Madrid. Luego de haber sorteado al Flamengo en semifinales, el equipo del peruano quiere hacer historia tumbándose a uno de los favoritos y que llega al torneo como el vigente campeón de la Champions League.

En la previa del compromiso que se jugará en el Complexe Sportif Moulay Abdellah, la ‘Culebra’ conversó con ‘A Presión’ y dio detalles de lo que está viviendo por estos días en Marruecos. Habló de la posición en la que lo está ubicando Ramón Díaz, su evolución como futbolista y la posibilidad de algún día volver a Alianza Lima, club donde debutó profesionalmente.

“Tengo la escuela del tío Jayo (risas). Yo ya vengo jugando hace un tiempo en esa posición, no de doble 5, pero sí jugamos 4-3-3, yo juego un poquito más avanzado, pero también debo realizar el trabajo defensivo. En esta oportunidad me tocó jugar estando con dos por dentro (junto a Gustavo Cuéllar) con 4-4-2, también lo había realizado. No en tantos partidos, pero me sentí bastante cómodo jugando ahí”, dijo el delantero sobre su ubicación dentro de la oncena titular del Al Hilal, donde viene ubicándose como mediocampista central.

En lo que respecta a su madurez como jugador, el atacante de 31 años reconoció que se ha adaptado a la perfección en su nueva posición ya que es parte de lo que tiene que aprender en esta etapa de su carrera deportiva. Si bien cuando está alejado de la banda no puede explotar su velocidad y despliegue, en el centro del campo tiene mayor contacto con el balón al momento de distribuirlo.

“No sé si he cambiado mucho mi juego, pero sí soy un jugador al que le gusta tener la pelota, así que en el mediocampo tengo mucho más contacto con el balón que por la banda. Yo creo que es la madurez de un jugador, desde que llegó Ramón (Díaz) me ha colocado en esa posición y he rendido bastante bien. Yo mismo me he sorprendido”, acotó.

André Carrillo tiene contrato vigente con Al Hilal por un año y medio más. (Foto: Al Hilal)

El nivel del fútbol árabe y su regreso a Alianza Lima

Cuando fue consultado por el nivel del fútbol de Arabia Saudita, André Carrillo fue claro en afirmar que no es algo que le sorprenda, ya que siempre ha sido competitivo. No obstante, la diferencia es que ahora, con la llegada de jugadores de la talla de Cristiano Ronaldo, el campeonato tiene mayor visibilidad y genera más interés en los amantes del fútbol.

“Yo creo que el fútbol árabe ya estaba pasando hace mucho por un buen momento, tiene mucho nivel. Lo que no tiene es la visibilidad que quizás puedan tener otras ligas, ahora se está siendo más conocida porque están contratando jugadores y se está transmitiendo la liga en otros países. Desde que he estado en esta liga nivel ha sido el mismo, incluso ha mejorado”, agregó.

Finalmente, respecto a la recientes declaraciones de su padre, Alex Carrillo, el también jugador de la Selección Peruana remarcó su deseo de en algún momento volver a jugar en Alianza Lima. “Cuando estuve en Alianza no tuve la misma responsabilidad que tendría regresando en estos momentos. Soy hincha de Alianza Lima, si en algún momento si Dios quiere pueda volver, a lo mejor para una Copa Libertadores o levantar algún título en Perú. Sería un sueño para que mis hijos me vean jugar en el equipo donde yo empecé. Vamos a ver cómo va mi carrera y ya tomaré una decisión más adelante”, puntualizó.





