Tras salir del fútbol de Arabia Saudita, André Carrillo llegó en el mes de septiembre a Corinthians de Brasil, donde se viene estableciendo como titular en el equipo dirigido por el argentino Ramón Díaz y cuenta con un papel fundamental en la recuperación del equipo en el Brasileirao, siendo clave en la reconstrucción del equipo. Por esta razón, desde el ‘Timão’ esperan que la ‘Culebra’ renueve pronto su contrato con el club paulista, gracias a una cláusula de objetivos específicos para la renovación automática.

El ejecutivo de fútbol de Corinthians, Fabinho Soldado, confirmó la información en una entrevista con Meu Timão. Carrillo tiene contrato hasta mediados de 2025, pero su renovación está asegurada si cumple con los objetivos establecidos por el club, lo cual no preocupa a la directiva debido al impacto positivo que ya se había anticipado. Es preciso señalar que el ‘Timão’ logró asegurar su lugar en la próxima Copa Libertadores tras la derrota de Cruzeiro ante Palmeiras el pasado miércoles.

Recordemos que, hace algunos días, la ‘Culebra’ tuvo algunas palabras sobre su futuro en el fútbol. “En este momento estoy muy feliz aquí, mi familia también; esa es decisión es parte de la directiva. Estoy haciendo mi trabajo, intentaré ayudar de la mejor manera que pueda, jugando la mayor cantidad de partidos, como sea posible y el club tomará una decisión más adelante. Simplemente tengo que concentrarme en hacer mi trabajo”, sentenció.

André Carrillo tiene doce partidos con Corinthians en el Brasileirao. (Foto: Corinthians)





¿Por qué André Carrillo no es convocado a la Selección Peruana?

André Carrillo no juega con la Selección Peruana desde junio, cuando participó unos minutos ante Canadá en la Copa América de Estados Unidos. En ese momento, el futbolista estaba en Al Qadisiyah de Arabia Saudita, pero su rendimiento no fue el mejor, lo que llevó a que el técnico Jorge Fossati decidiera no convocarlo para los partidos de Eliminatorias. Sin embargo, con su destacada actuación en Brasil, donde se ha consolidado como titular en Corinthians, su regreso a la Blanquirroja parece cada vez más cercano.

A pesar de tener continuidad en el fútbol brasileño, Carrillo fue dejado fuera de la convocatoria para la fecha doble de noviembre de las Eliminatorias. Esta fue su tercera ausencia consecutiva con Fossati al mando, lo que generó ciertas dudas sobre su futuro en la selección.

Ante esta situación, Carrillo se pronunció sobre su relación con Fossati, destacando que siempre mantuvo un vínculo positivo con el técnico. Aseguró que su ausencia en las convocatorias recientes se debió a razones personales y expresó su optimismo de regresar a la selección en futuras oportunidades. “Siempre he tenido contacto y buena relación con el míster, por algún u otro tema no he sido convocado, así que a lo mejor en las próximas convocatorias voy a estar y voy a prepararme bien en mi club”, afirmó Carrillo en el programa En Carne Propia.





Los próximos partidos de Perú por Eliminatorias

La Blanquirroja volverá a luchar por los puntos en marzo de 2025. El primer rival de esa fecha doble será Bolivia en Lima, por la jornada 13 de las Eliminatorias al Mundial 2026. Se espera que se juegue en el Estadio Nacional. El último enfrentamiento ante los bolivianos en nuestra casa data del proceso anterior rumbo a Qatar 2022, con victoria por 3-0 de la Bicolor.

Después del choque contra los altiplánicos, la Selección Peruana tendrá cinco compromisos más para tratar de revertir su situación y obtener el repechaje de la máxima competencia del mundo. Los duelos que restarán son ante Venezuela (V), Colombia (V), Ecuador (L), Uruguay (V) y Paraguay (L). Entramos a la recta final de las Eliminatorias más difíciles del mundo.





TE PUEDE INTERESAR