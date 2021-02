Wilder Cartagena está decidido a quedarse en Argentina y ganarse un lugar en la pizarra de Sebastián Méndez. El volante de primera línea de Godoy Cruz habló de su presente en el club, sus metas y por qué rechazó dos oportunidades importantes de Ecuador y Perú.

“Apareció la oferta de Ecuador, fue un interés directo, porque me llamó el técnico y todo, pero en mi cabeza yo no quería salir de Godoy Cruz. Mi familia está muy contenta acá, estamos cómodos y sentía que podía ser útil y podía seguir creciendo en esta liga”, dijo Cartagena en diálogo con la ‘Sobremesa’ de radio Ovación.

La oferta de Ecuador provenía de Olmedo FC. “Hablé con el ‘profe’ Pablo Trobbiani, una gran persona. Sí tenía mucho interés, pero todavía no quería salir de Argentina y menos de esa manera”, comentó. Pero también hubo una oferta importante del reciente campeón de la Liga 1.

“Había un interés de Sporting Cristal. No avanzamos mucho en el tema, porque no tenía como alternativa volver a Perú. Por ahora no, siento que todavía quiero continuar mi carrera en el extranjero y por eso no se avanzó más”, confesó el jugador peruano.

Comprometido con Godoy Cruz

Wilder Cartagena manifestó que antes de decidir quedarse en Argentina tuvo una extensa charla con el DT de Godoy Cruz, Sebastián Méndez, a fin de saber qué oportunidades aún tenía en el equipo. “Me dijo las cosas que él pensaba, fue muy frontal conmigo y decidí quedarme acá y luchar un puesto. Cuando llegué aquí, no quise irme sin haber dejado nada, sin haber aprendido nada”, expresó.

Pese a su interés de pelear por hacerse de un nombre en la liga argentina, hubo una propuesta que sí lo hizo dudar; no obstante, esta no llegó a concretarse. “Apareció una de Turquía, lamentablemente, se cayó porque el presidente del club había comunicado que no iba a tratar conmigo acá, que busquemos una solución y estuvimos moviendo algunas cosas con mi representante, pero no se dio”, contó.





