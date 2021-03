“Lo primero que sentí fue que algo se quebró”, empezó Paolo Guerrero a contar luego de sus regresos a las canchas en el fútbol de Brasil. Han pasado siete meses desde que el delantero de Internacional de Porto Alegre fue diagnosticado con una lesión en el ligamento cruzado de la rodilla derecha. Hoy, el ‘Depredador’ cuenta su historia y cómo logró superar este reto en su carrera, que se encuentra en su tramo final.

“Lo primero que sentí fue que algo se quebró. Nunca pensé que fuera algo de los ligamentos, pensé que era otra cosa más leve. Sentí mucho dolor y sabía que no podía continuar”, narró el atacante nacional para el canal de YouTube del ‘Colorado’. “De regreso a Porto Alegre me di cuenta de la gravedad”, añadió el jugador de la Selección Peruana, que alegra a Ricardo Gareca y su comando técnico con su vuelta al balompié profesional.

Paolo Guerrero se lesionó en el partido que Inter disputó el 16 de agosto contra Fluminense, válido por la tercera jornada del Brasileirao. Desde esa fecha, pasaron 210 días para que el delantero de la Selección Peruana pudiera retornar a un partido oficial, hecho que lo mantuvo en vela por muchas noches.

“La vida en el fútbol y las concentraciones son mi mundo. Dejar de hacer estas cosas te limitan y más si no puedes caminar y no poder hacer el clásico deporte. Era muy triste no poder ayudar a mis compañeros”, confesó a su club. Y es que, pocos días después de lesionarse, tuvo que someterse a una operación a su rodilla, lo que lo alejó de las canchas por el resto de la temporada, hasta su actual momento con el equipo de Miguel Ángel Ramírez.

Guerrero volvió a jugar con Inter

Paolo Guerrero volvió, tras una larga espera, el último domingo a los campos de juego y lo hizo con la camiseta del Inter de Porto Alegre. El peruano ingresó a los 65′ del duelo entre el ‘Colorado’ e Ypiranga por el Campeonato Gaúcho, que terminó 3-2 a favor del conjunto de nuestro compatriota.

Si bien no tuvo situaciones claras de gol, pudo generar faltas cerca al área y ayudó a distraer a la defensa rival para que sus compañeros puedan tener chances de ampliar la ventaja. Al término del compromiso, Inter se fue a casa con siete puntos en el certamen y, con ello, lograron meterse a la zona de Play-offs.





