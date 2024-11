Tuvo un inicio espectacular, anotando goles (uno en el clásico cordobés) y haciendo jugadas que maravillaron a los hinchas de Belgrano, pero poco a poco su luz se fue apagando. Bryan Reyna emigró a Argentina a inicios de 2024, se adaptó rápidamente al ‘Pirata’ y se volvió indiscutido en el once. Su buen momento hacía pensar que también brillaría en la Selección Peruana. Sin embargo, con el pasar de los meses, llegaron los problemas con el técnico Juan Cruz Real que lo dejaron en el banco de suplentes, pese a que la hinchada lo pedía en la cancha. Y faltar a un entrenamiento le costó aún más caro: no salió en lista en tres partidos en noviembre. No obstante, a poco del final del campeonato, al ‘Picante’ le levantaron el castigo y tiene una oportunidad de oro para cerrar bien el año. Todo depende de él.

Belgrano le levantó el castigo

A mediados de este mes, justo antes de que viaje a Perú para unirse a la Blanquirroja, Reyna no participó en el duelo ante Instituto porque, según informó la prensa argentina, tenía un proceso febril. Una semana después, Belgrano compartió un comunicado donde señaló que el ‘Picante’ estaba castigado porque había faltado a un entrenamiento. Lo metieron a la congeladora y no fue parte de las convocatorias para los encuentros ante Barracas Central e Independiente Rivadavia. Sin embargo, tras la salida de Juan Cruz Real por malos resultados, la institución decidió quitarle la sanción a nuestro compatriota y su nombre apareció en la lista de convocados ante San Lorenzo (el partido se jugó ayer por la noche y acabó 2-0 para el ‘Pirata’).

Después de varias semanas, por fin el exjugador de Alianza Lima volvió al banco de suplentes. Esperó por su oportunidad en el Estadio Pedro Bidegain (Buenos Aires), pero nunca llegó. Norberto Antonio Fernández, quien asumió la dirección técnica de forma interina, decidió no utilizar al peruano en los noventa minutos. “Lo que rescato y resalto es el compromiso de todos. Dejaron la vida. Si bien ahora no les tocó jugar a algunos, todos tuvieron una muy buena predisposición. Todos trataron de dar una mano. Lo logramos porque los últimos cambios fueron a los 40 minutos y parecía que todos iban de arranque, por las ganas que tenían”, destacó el ‘Beto’ tras el triunfo en la capital de Argentina.

Bryan Reyna en un partido contra Gimnasia. (Foto: TNT Sports)

Los problemas con Juan Cruz Real

En marzo, luego de la salida de Guillermo Farré, Belgrano contrató a Juan Cruz Real, quien se mantuvo en el cargo hasta esta semana. Entre abril y junio, el técnico utilizó a Bryan Reyna como titular y el peruano respondió muy bien en los partidos. Marcaba goles y daba asistencias, además de que hacía jugadas que sorprendían a la hinchada del ‘Pirata’. Incluso llegó a anotar un doblete a Central Córdoba. Sin embargo, después empezaron a tener problemas y el DT decidió sentarlo. “Yo a Reyna lo veo todas las semanas, y Reyna tiene que entender que el fútbol argentino necesita que un jugador haga ciertas funciones en el equipo. Yo lo veo toda la semana y creo que tiene que dar más, por eso no juega, no está dando el 100% y no tengo ningún problema en decirlo porque se lo he dicho a él”, dijo el estratega en agosto.

Estaba claro que la relación estaba rota, y el ‘Picante’ no se quedó callado ante las declaraciones del director técnico. “Estoy al 100% dándolo todo para entregar mi mejor versión en la cancha. Los tiempos de Dios son perfectos y confío en que él pondrá todo en su lugar. Vine a brillar y no permitiré que nadie apague mi luz. Aguante la B”, señaló en sus redes sociales. El peruano no fue el mismo del inicio de año y solo tenía unos pocos minutos en cancha. Perdió regularidad y también forma. Se comenzó a hablar de su posible salida del club, pero finalmente no se movió. Eso sí, todavía su futuro en Córdoba es incierto.

Juan Cruz Real fue consultado por el post de Reyna e hizo un mea culpa. “Quiero pedir disculpas. Sobre todo al plantel, al club y a la gente. No se trata si tengo razón o fundamento. Creo que dije algo en un contexto que no correspondía. Primero que todo está Belgrano. Si hay algo que tengo con los futbolistas es frontalidad, mucha sinceridad. Con Bryan no tengo absolutamente nada. Lo que me interesa es que todos los jugadores den el máximo. Si hay algo que tiene el plantel es competitividad interna. Hay un proceso de cinco meses que ha dado sus frutos”, apuntó.

Bryan Reyna celebrando el gol a Talleres en el clásico cordobés. (Foto: Belgrano)

La oportunidad de renacer

Lejos ha quedado ese Bryan Reyna encarador y rápido que sorprendió a los argentinos a inicios de año. No juega con Belgrano desde el pasado 6 de noviembre, en el empate 1-1 con Banfield en el Estadio Florencio Sola. Eso sí, faltan dos jornadas para el final de la Liga Profesional Argentina y el peruano tiene que esforzarse para volver a tener una oportunidad en el once del equipo cordobés. El próximo encuentro de su club será ante Estudiantes de la Plata en el Estadio Julio Cesar Villagra. El duelo se jugará el próximo domingo 8 de diciembre, por lo que tiene días para convencer a Norberto Fernández en las prácticas. En la última jornada, el domingo 15 de diciembre, el ‘Pirata’ visitará a Rosario Central.

Sumando la Copa de la Liga y la Liga Profesional, Reyna ha disputado un total de 25 partidos, en los que marcó 4 goles y dio 5 asistencias. También disputó ocho duelos en la Copa Sudamericana y llegó a dar una asistencia. Los equipos a los que le anotó fueron Central Córdoba (2), Talleres y Sarmiento. El doblete ante ‘El Ferroviario’ fue importante porque sirvió para remontar el marcador (2-1). En el primer tiempo empujó el esférico debajo del arco, tras un buen pase de un compañero, y en la segunda anotación capturó un rebote en el área y la mandó a guardar con un tiro que pegó en el palo y luego ingresó.

Bryan Reyna en el partido ante Brasil por las Eliminatorias. (Foto: Getty Images)

La Selección Peruana lo espera

Si hay alguien que confía a ciegas en Bryan Reyna, ese es Jorge Fossati. El entrenador uruguayo lo ha convocado a lo largo del año y lo ha hecho jugar tanto en la Copa América como en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. En el torneo realizado en Estados Unidos, el ‘Picante’ tuvo minutos en las caídas ante Canadá y Argentina. Luego, aunque comenzaba a tener problemas en Belgrano, continuó siendo parte de la convocatoria y tuvo acción en el proceso clasificatorio. Eso sí, solo tuvo pocos minutos ante selecciones como Colombia, Uruguay, Brasil y Argentina. La última vez que defendió a la Bicolor fue en la caída por 1-0 ante la ‘Albiceleste’ en la Bombonera.

Esta semana, Fossati salió al frente para defender al ‘Picante’, quien estaba castigado en Belgrano. “No estoy demasiado informado, lo que vi me sorprendió muchísimo, no lo citaban porque desconfiaban que él había tenido un estado gripal o había fingido un estado gripal para irse a la Selección. La verdad me extrañó muchísimo que hubiera alguien que pensara así, es al revés, pidieron y fue accedido que se quedara el lunes, todos los demás vinieron antes, él se quedaba el lunes para jugar contra Instituto”, señaló el ‘charrúa’ en Radio Impacto.

“La sorpresa fue para nosotros, que no estuvo ni en el banco y era por un tema aparentemente por un estado febril, ¿Quién inventa un estado febril? Me imagino le habrán tomado la temperatura, no me cierra nada de lo que sé ahora. Por otra parte, conociendo a Bryan no sería capaz, no es de ese tipo de profesional y persona, así que lamentó por él, lo que está sucediendo, sinceramente. Es un chico joven y sé que él está bien, con muchas ganas en el club, ojalá que se aclare todo esto y vuelva jugar en la brevedad”, sentenció el ‘Nono’. Reyna ya volvió a ser parte de las convocatorias de Belgrano y la forma en que cerrará esta temporada solo depende de él.





