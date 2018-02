Carlos Zambrano a Daniel Peredo: "El fútbol sin tus narraciones no será lo mismo"

Carlos Zambrano fue uno de los primeros futbolistas peruanos en lamentar el fallecimiento de Daniel Peredo. El jugador del FC Dinamo Kiev escribió sentidas palabras para el periodista deportivo en su cuenta de Twitter.

"Me aconsejaste, me criticaste pero siempre frontal, me cuesta creer esta noticia que apena a todos los que estamos metidos en este mundo que es el fútbol. El fútbol sin tus narraciones no será lo mismo. Descansa en paz Daniel Peredo", escribió en su cuenta de Twitter.

Daniel Peredo y una de sus mejores narraciones con la Selección Peruana: "Gloria al Perú en las alturas"



Daniel Peredo, conductor del programa 'Fútbol como Cancha' y periodista de CMD, fue uno de los periodistas que más identificados con la Selección Peruana y se convirtió en el narrador oficial de los encuentros de la bicolor.



El periodista deportivo falleció de un paro cardiaco esta mañana, a los 48 años, luego de disputar una pichanga con colegas y amigos.

El mensaje de Carlos Zambrano