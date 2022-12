La mayoría de clubes del fútbol argentino se están preparando para el comienzo de la Liga Profesional Argentina y uno de los detalles más importantes a finiquitar es el de sus planteles. Así, pues, el nombre de un peruano ha vuelto a sonar fuerte luego de que la novela de la renovación de Carlos Zambrano en Boca Juniors todavía no llegue a buen puerto.

El contrato del defensor de 33 años vence en junio del 2023 y la intención de los ‘Xeneizes’ es que pueda extenderlo, como mínimo, hasta mediados del 2024. Sin embargo, las negociaciones no progresan y ese estancamiento ha comenzado a hacer ruido dentro de La Bombonera. La situación es una sola: los directivos de Boca están cansados.

Según ha informado ‘ESPN’ durante las últimas horas, las cabezas del ‘Azul y Oro’ están disconformes con la lentitud con la que se está resolviendo la renovación del defensor de la Selección Peruana. En un principio creían que solo era cuestión de hablar sobre tiempos –extensión del contrato–, salario y ya; no obstante, el jugador no da ninguna respuesta.

“No responde, eso está cansando”, informó el periodista argentino Martín Costa, especialista en información de Boca Juniors, respecto a este tema. De momento creen que antes de que termine el año encontrarán respuesta, pero si no es así, acelerarán todo lo que sea necesario para encontrar una buena propuesta y que Zambrano no se vaya libre en junio del 2023.

Por otro lado, desde hace meses se viene hablando de la posible llegada de Carlos Zambrano a Alianza Lima. Desde La Victoria han sido claros en que están interesados, pero de momento no hubo ninguna propuesta formal. Si el ‘León’ no sigue en Boca, los ‘Íntimos’ tendrían la primera opción para ficharlo.

Carlos Zambrano tiene contrato con Boca Juniors hasta junio del 2023. (Foto: Boca Juniors)

Boca Juniors se va armando

Además de la intención de resolver la renovación de Carlos Zambrano lo más pronto posible, Boca Juniors quiere seguir contando con el mediocampista Diego González. Los diálogos están avanzados y solo faltaría ultimar detalles para que la extensión de su contrato sea una realidad.

De ahí en más, los dirigidos por Hugo Ibarra ya renovaron con Exequiel Zeballos, Alan Varela, Agustín Sández, Luis Vázquez y Cristian Medina. Aunque no han anunciado algún fichaje, lo más seguro es que esto se dé durante las primeras semanas de enero.





