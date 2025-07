Si bien Emelec está muy lejos de los primeros lugares y continúa luchando para salir de la zona de descenso, para nadie es un secreto que la llegada de Christian Cueva ha significado una influencia positiva en el funcionamiento colectivo del equipo. En el último triunfo por 2-0 sobre Vinotinto FC, el volante nacional sacó un conejo de la galera y se despachó con una magnífica asistencia para el 1-0 anotado por José Cevallos.

En los cuatro partidos que ha disputado Cueva con la LigaPro, el ‘Bombillo’ registra tres empates y un triunfo. Asimismo, el exjugador de Cienciano lleva un tanto y un pase de gol, más allá de lo que aporta al equipo con su pausa y ese entendimiento del juego que lo caracteriza al momento de gestionar las acciones ofensivas.

En ese sentido, la prensa ecuatoriana, que en su momento puso bajo la lupa su contratación, pasó esa página y ahora no para de elogiar su rápida irrupción en lo que viene mostrando Emelec en los últimos encuentros. Incluso, un comentario que se repite es que, por más que no llegó al 100 % físicamente, no debieron esperarlo tanto y tuvo que jugar más minutos en estos cuatro encuentros.

Recientemente, Roberto Bonafont, periodista de DSports, no escatimó en los elogios hacia el nacido en Huamachuco y lo catálogo como el salvador de Emelec en esta pugna por evitar el descenso a Segunda División. En esa misma línea, aseguró que el rendimiento del volante hará que Cristian Nasuti, técnico interino, se quede como el principal.

“Cueva es un talento inteligente. El fútbol más lleno de vistosidad y toque es la de Cueva. Cueva va a salvar a Cristian Nasuti, que se va a quedar. Los resultados se darán porque tiene a Cueva”, comentó el periodista ecuatoriano, dándole valor al fichaje del ‘Bombillo’.

Christian Cueva lleva un gol y una asistencia con Emelec. (Foto: Emelec)

Del mismo modo, Bonafont habló de la pausa necesaria que le da ‘Aladino’ a Emelec. “Que Cueva dure 90 minutos es importante. Cueva caminando te rompe la presión de correlones en cualquier pase que pone. Es un jugador que hace actuar a todos. Nadie puede quejarse de Cueva”, agregó.

Finalmente, cerró hablando sobre la inventiva de Christian Cueva y cómo maneja los hilos de Emelec cuando tiene el balón en sus pies. “Se divierte más haciendo asistencias que marcando goles. Cueva los va a salvar. Ese jugador no tenía Emelec. Él se imagina antes que le llegue la pelota qué jugada puede herir al adversario. Y eso es inventiva pura”, aseveró.

Contra Vinotinto FC, Cueva disputó su primer partido completo y esa es una noticia que en Emelec celebran. Por ahora, en la interna esperan seguir avanzando en la tabla de posiciones y zafarse de la zona de descenso. De momento, el ‘Bombillo’ marcha décimo tercero con 22 puntos, producto de cinco triunfos, siete empates y siete derrotas en 19 partidos. En Ecuador, del puesto 13 al 16 juegan una liguilla donde los dos últimos pierden la categoría.

Christian Cueva llegó a Emelec tras su paso por Cienciano. (Foto: Emelec)

¿Cuándo volverá a jugar Emelec?

Luego de vencer por 2-0 a Vinotinto FC, Emelec volverá a tener actividad esta semana cuando enfrente a Liga de Quito, en el compromiso correspondiente a la jornada 20 de la Primera Etapa de la LigaPro. Dicho duelo está pactado para el sábado 12 de julio desde las 4:00 p.m. y se disputará en el Estadio Rodrigo Paz Delgado.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de Zapping Sports Ecuador para todo el territorio ecuatoriano, además de la alternativa en El Canal del Fútbol (ECDF). Ojo, si no cuentas con ninguna de estas opciones para disfrutar del partido, recuerda que Depor te ofrecerá el información más actualizada y todos los detalles del rendimiento de Christian Cueva.

