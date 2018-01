Claudio Borghi: “Lo único que le van a exigir a Beto Da Silva en Argentinos Juniors es jugar bien”

Claudio Borghi, exjugador y entrenador de Argentinos Juniors y de la Selección de Chile, habló de la llegada de Beto Da Silva al club y lo que le espera al peruano vistiendo su nueva camiseta. El delantero fichó a préstamo por un año en el club que es dirigido por el argentino Alfredo Berti.

“Argentinos Juniors es mi casa, estuve gran parte de mi vida ahí. Siempre se ha destacado por tener un muy buen fútbol. Espero que a Beto Da Silva le vaya muy bien y se adapte rápido. Es un club chico y humilde pero con una tradición deportiva muy interesante. Lo único que le van a exigir es jugar bien y eso lo sabe hacer”, dijo en RPP.

El entrenador argentino dijo que no ha visto jugar a Beto Da Silva pero afirmó tener buenas referencias sobre el peruano: “Sé que no es un ‘9’ grande, que no es un jugador de área, sino que arranca de atrás y es hábil. En ese sentido, Argentinos Juniors tiene buenos jugadores para llegar en bloque y hacer daño”.

"Yo soy un admirador de dos cosas de Perú, la comida y el fútbol. Perú sigue teniendo un fútbol extraordinario y Argentinos tiene esa tradición de jugar bien. No siempre lo logra pero es lo que Beto Da Silva tiene que hacer", añadió.

Beto Da Silva pasó esta mañana la revisión médica. El delantero realizó los estudios médicos precompetitivos: rutina de análisis clínicos, Rx tórax, Electrocardiograma y Ergometría de 12 derivaciones, informó el club argentino.

Claudio Borghi también habló de Paolo Guerrero y dijo que es un jugador "extraordinario". Además elogió el trabajo de Ricardo Gareca. "Es una gran persona y supo darle a la Selección Peruana características muy especiales. Logró convencer más que imponer".

