Claudio Pizarro comenzó su carrera internacional con Werder Bremen, donde tuvo la oportunidad de compartir camerino junto a Ailton, exvolante brasileño y que en su momento fue el pase más caro del club alemán. Partido a partido afianzaron su amistad y respeto mutuo, por lo que no es novedad que se dirijan elogios y hasta bromas.

”Claudio debería darme un porcentaje de su pase al Bayern. Porque lo asistí siempre. Yo lo ayudé mucho pero su llegada fue clave para mí. Antes no me iba bien. Hicimos una gran dupla, sorprendimos a todos porque nos entendimos muy rápido. Sin duda, Pizarro es una leyenda”, sostuvo Ailton en una entrevista para TVPerú Deportes.

Sobre su fichaje al Bayern Munich, el exjugador brasileño recordó que en broma le dijo: “me tienes que llevar contigo. No lo harás sin mí”, ya que ese sería el adiós de ambos sudamericanos. “Fuera de bromas. No podía negarse. Tomó una decisión correcta porque consiguió mucho en un equipo donde no triunfa cualquiera”, contó.

Finalmente, Ailton manifestó que se debe hablar del ‘Bombardero de los Andes’ con más respeto, ya que es de los pocos sudamericanos que se ganó un lugar como leyenda en el fútbol europeo.

“En el Perú deberían de tener más respeto, los que hacen publicaciones en contra de Claudio Pizarro. Me refiero a la prensa y gente. Él sacó la cara por su país y dejó su nombre en alto con todos los goles que hizo y los títulos que ganó en Europa”, afirmó.

Claudio Pizarro anunció su retiro oficial del fútbol y manifestó que se viene trabajando en un homenaje para él, aunque de momento no se tiene fecha exacta, debido a la pandemia. Se espera que para dicho evento se pueda contar con público, así como algunas figuras nacionales e internacionales con las que el delantero peruano compartió banquillo.

