Sporting Cristal se reforzó para la segunda parte del año sin pensar que su flamante jale, Jhon Marchán, no iba a poder debutar durante varios meses a raíz de la propagación del coronavirus en el país, lo que hizo que el fútbol se paralice. El futbolista venezolano reconoce que está sorprendido con el nivel de sus compañeros, aunque no puede comparar a los del Rímac con otros equipos al no tener oportunidad de ver a sus rivales en acción.

“No conozco mucho a los otros equipos. Yo sí puedo hablar de este equipo y del nivel de mis compañeros que es muy alto, en casos hasta mucho mejor que antes de la paralización. Estamos trabajando para dar el 200% cuando todo vuelva a la normalidad”, sostuvo el jugador en conferencia de prensa.

Jhon Marchán aprovechó para reconocer la grandeza de Sporting Cristal, cuadro que lo sorprendió gratamente desde su llegada a Perú por su seriedad y el cariño de sus fanáticos.

“Todos nos sentimos bien. Cuando llegué a este club, sabía que era grande, pero no sabía lo de los hinchas. Agradezco a las personas que han estado pendientes con su apoyo. Estamos a punto que vuelva lo lindo que es el fútbol. Gracias a Dios tengo fortaleza que me da mi familia y creo que manejé bien la ansiedad”, agregó.

Sporting Cristal cuida todos los aspectos de sus futbolistas

Debido a los protocolos de seguridad que aún deben mantenerse para evitar el contagio del coronavirus en nuestro país, la Federación Peruana de Fútbol determinó que la Liga 1 se reanudará sin público, situación que de todas maneras afectará a los jugadores, quienes están acostumbrados a sentir el aliento de su hinchada.

Por tal motivo, Roberto Mosquera, director técnico de Sporting Cristal, contó que los jugadores del primer equipo vienen recibiendo charlas del psicólogo para afrontar el regreso a las canchas sin el aliento de su gente.

