La palabra de Claudio Pizarro en tierras germanas es ley, y más aún cuando se trata de analizar a un compatriota que sigue sus pasos en la exigente Bundesliga. El ‘Bombardero de los Andes’, voz autorizada y exfigura del FC Colonia, no escatimó en elogios para referirse a Felipe Chávez, la joven promesa que acaba de fichar por las ‘Cabras’ procedente del Bayern Múnich. En una entrevista exclusiva, Pizarro respaldó la llegada de ‘Pippo’, destacando que posee una lectura de juego inusual para su edad y asegurando que tiene todas las condiciones técnicas para convertirse en el nuevo conductor del equipo

El ex capitán de la Selección Peruana, no dudó en augurándole un futuro brillante en un club y una ciudad que él conoce a la perfección. Además que se mostró gratamente impresionado por la capacidad mental del volante, un atributo que considera diferencial.

“A pesar de su edad, Pippo ya juega con mucha inteligencia y crea ocasiones de gol con sus pases en el último tercio del campo con regularidad”, declaró al medio Express.de, resaltando su visión periférica.

Claudio Pizarro concretó su objetivo de jugar una temporada más en la Bundesliga. El delantero peruano fue presentado en el Colonia tras su salida del Werder Bremen. (Foto: Twitter - Colonia)

Pizarro sustentó su opinión en las estadísticas demoledoras que el jugador dejó en las formativas bávaras. “Lo que se refleja en sus 50 puntos en el Bayern Campus y su merecido ascenso al equipo profesional”, apuntó, validando que su salto a la élite no es casualidad, sino el fruto de un rendimiento sobresaliente.

Sobre su función específica en el esquema táctico, el ‘Bombardero’ proyectó un rol protagónico para el peruano en la medular del equipo. “Con su fortaleza en la construcción del juego, puede convertirse en la pieza clave entre la defensa y el ataque del FC Colonia”, analizó.

Más allá del análisis técnico, hubo espacio para los buenos deseos personales hacia su sucesor en la liga alemana. “Le deseo todo lo mejor en Colonia y ojalá tenga los minutos necesarios”, expresó Pizarro, consciente de que la continuidad será vital para que un talento de sus características termine de explotar.

Claudio también aprovechó para describir el entorno pasional que le espera al joven futbolista en su nueva casa. “La directiva y la afición pueden esperar a un gran jugador, y Pippo puede esperar una gran ciudad, una afición fantástica y un estadio único”, comentó con nostalgia y entusiasmo.

Felipe Chávez fue oficializado como nuevo jugador del FC Colonia. (Foto: @fckoeln)

¿Cuándo debutará Felipe Chávez en el FC Colonia?

La expectativa es máxima y la afición no tendría que esperar mucho para verlo en acción sobre el césped. El volante nacional podría hacer su debut oficial con el FC Colonia este mismo domingo 8 de febrero, en un duelo de alto voltaje cuando reciban al siempre complicado RB Leipzig.

El encuentro, válido por la jornada 21 de la Bundesliga, será la prueba de fuego ideal para medir el carácter de Chávez. Con la bendición de una leyenda como Pizarro en la espalda, ‘Pippo’ buscará demostrar desde el primer minuto que los elogios son merecidos y que está listo para escribir su propia historia.

TE PUEDE INTERESAR