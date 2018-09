Claudio Pizarro podría estar viviendo la última temporada de su carrera profesional. El delantero del Werder Bremen ya estaría pensando seriamente en el retiro aunque el 'Bomberdero' deja que el tiempo sea quien de la última palabra.

Al delantero le preguntaron si está será su última temporada en las canchas. "Es difícil, es difícil que siga jugando por un tema de decisión personal, pero vamos a ver, esto del fútbol es muy dinámico", dijo en un adelanto de la entrevista que le realizó Nex Sport de Canal 13

Mientras tanto Claudio Pizarro sigue cosechando aplausos y elogios en Alemania. Ansgar Brinkmann exjugador de Eintracht Frankfurt y Arminia Bielefeld habló así del delantero.

" Claudio Pizarro es una locura. Si comparo su carrera con la mía, entonces no tuve ninguna", dijo. El exjugador considera que el objetivo del Werder Bremen de llegar a la Europa League es realista: "¿Por qué no? No solo Claudio puede patear", afirmó.

Thomas Müller también dedicó unas palabras al 'Bombardero' tras el partido entre Perú y Alemania. " Claudio Pizarro es un excelente jugador, lo conozco hace muchos años en el Bayern. Es un referente para la Bundesliga. Tiene mucha experiencia y su principal cualidad es su olfato goleador", afirmó.

