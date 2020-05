La foto de Claudio Pizarro vistiendo la camiseta de Sporting Cristal resultó todo un misterio. Cuando apareció, se tejieron muchas versiones pero nunca se supo exactamente por qué el jugador posó con la celeste. Después de tiempo el ‘Bombardero de los Andes’ recordó la foto y trató de explicar cómo ocurrió ese momento.

"Yo me he visto en esa foto y no me acuerdo cómo ha sido. Si me he puesto la camiseta, pero no recuerdo si lo hice porque había algo con Sporting Cristal en ese momento, o si me la puse para un partido de fulbito. No me acuerdo exactamente. Pero sí existe esa foto”, indicó en ‘Fútbol en América’.

Claudio Pizarro reconoció que en un momento de su carrera tuvo propuestas de Alianza Lima, Universitario de Deportes y Sporting Cristal, pero no pudo recordar el momento exacto de la foto con la piel celeste.

“Hubieron posibilidades de Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal, pero solo estuve hablando con Cristal y Alianza. Al final decidí por Alianza, obviamente el corazón valió mucho más", declaró.

La foto de Claudio Pizarro con la camiseta de Sporting Cristal.





