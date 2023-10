Este sábado 28 de octubre, la ciudad de Maldonado (Uruguay) se vestirá de gala, para recibir a las delegaciones de LDU de Quito y Fortaleza, que disputarán la final de la Copa Sudamericana 2023. El cuadro ecuatoriano tendrá como líder en el campo a Paolo Guerrero, quien ha demostrado ser pieza clave en el esquema de Luis Zubeldía para lograr la hazaña. El estratega argentino ha demostrado la enorme confianza que tiene el seleccionado peruano, llegando -incluso- a felicitarlo frente a todos y dando siempre palabras de aliento al jugador, tal y como sucedió luego del choque ante Defensa y Justicia, por semifinales.

Tras ganar conseguir el pase a la final de la Sudamericana, el ‘Depredador’ manifestó estar “tranquilo y muy contento por el resultado y por la clasificación”. Sin embargo, no se esperó que el DT se acercara a abrazarlo y felicitarlo en plena entrevista, incluso, se le escuchó decir “disfruta”. Esta curiosa anécdota la detalla luego para las cámaras de Conmebol, donde contó qué le dijo exactamente el estratega del cuadro ecuatoriano y lo que él sintió.

El DT de LDU interrumpió entrevista que brindaba Paolo Guerrero en vivo tras pase a la final de al Copa Sudamericana. (Foto: captura)

“Él me dice: ‘¿Te acuerdas de lo que te dije?’ El trato y la relación que tengo con el ‘profe’ es increíble. Es una gran persona, antes de ser un gran técnico. Tengo mucha comunicación con él, me brinda mucha confianza, además conversa conmigo de lo que quiere para cada partido y me explica lo que busca. Eso a un jugador lo deja tranquilo, porque obviamente trato de captarlo y trato de hacer siempre lo que los entrenadores me piden dentro del campo”, dio a conocer.

Por ello, no dudó en resaltar el aporte que le ha otorgado Luis Zubeldía en el día a día al atacante nacional. “Tener una relación con una persona que te brinda confianza, que conversa contigo constantemente, eso es importante. Para mí, la llamada de él fue una de las cosas que hicieron que yo viniera acá”, confesó. Guerrero, quien ya se encuentra en Uruguay con el equipo, preparándose para la final del certamen.

Paolo Guerrero y la anécdota con su DT en LDU Quito. (Video: @Sudamericana)

Así llegan LDU Quito y Fortaleza

LDU Quito arrancó su camino en la Copa Sudamericana desde el inicio del certamen, disputando su pase a la fase de grupos frente Delfín. Tras ello, obtuvo tres victorias y tres empates en la ronda de grupos, donde también enfrentó a César Vallejo. Al clasificar en primer lugar, tuvo pase directo a los octavos de final, donde superó a Ñublense en tanda de penales.

En cuartos de final enfrentó a Sao Paulo, al cual también tuvo que vencer por penales. En las semifinales, goleó por 3-0 en el duelo de ida contra Defensa y Justicia, mientras que a la vuelta empató sin anotaciones. Con ello, obtuvo su boleto directo a Uruguay para enfrentar a Fortaleza, equipo que empezó desde la fase de grupos del certamen (solo los equipos de Brasil y Argentina tienen el pase directo a dicha ronda, de acuerdo al formato de competición).

El elenco de Brasil fue parte del Grupo H, donde también quedó en primer lugar de su serie con cinco victorias y una derrota. En octavos de final derrotó con un marcador general de 2-1 a Libertad, mientras que en cuartos de final enfrentó a América-MG de Brasil al cual venció por 5-2, al término del duelo de vuelta. La semifinal también sería entre brasileños, esta vez, contra Corinthians, al cual dejó atrás ganando por 3-1.





