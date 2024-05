Esta semana, los seguidores de la Selección Peruana se levantaron con una noticia un tanto sorpresiva. A través de sus redes sociales, Anderson Santamaría daba a conocer la conclusión de lo que él llamó “los mejores seis años de mi vida”. Y es que, tras pasar seis temporadas con Atlas, el zaguero nacional dio por concluida esta etapa, pese a que aún le quedaba un año más con el club. Esto despertó duda de cuál sería su próximo destino profesional, ya que es un hecho la necesidad de que se mantenga en una liga competitiva. Frente a este panorama, surge una posibilidad que estaría muy cerca de concretarse.

Según pudo conocer Depor desde México, el defensa peruano tendría todo encaminado para mantenerse en la liga mexicana, esta vez, con el Santos Laguna. Las negociaciones se encuentran por buen camino, por lo que restaría afinar algunos detalles de la contratación para que Anderson vista la próxima temporada la camiseta del elenco del estado de Coahuila.

En este club también se encuentra Pedro Aquino, aunque el volante nacional no pudo sumar minutos en la recta final del campeonato azteca, debido a una lesión que tuvo que ser operada a mediados de este año. De concretarse el fichaje, ambos compatriotas podrán vestir la misma camiseta para la campaña 2024-25.

Respecto al presente de Santamaría, este medio conversó con Jesús Bernal, corresponsal de la cadena ESPN encargado de cubrir a Atlas, quien dio detalles del presente del defensa peruano. “La sensación que ha dejado Santamaría es que se ha hecho expulsar en tres oportunidades durante el torneo, lo cual no le trajo buenos resultados al equipo. Es por esto que el DT ha decidido no volver a contar con el defensor peruano. Físicamente no tiene problemas, todo pasa por una decisión del entrenador español”, señaló.

De momento, el zaguero se encuentra entrenando en la Videna para mantenerse en perfecto estado físico y ser tomado en cuenta por el comando técnico de Jorge Fossati, con miras a los amistosos de junio y la Copa América. Además de Anderson, hay otros futbolistas de la ‘bicolor’ que se encuentran trabajando, como Paolo Guerrero, Carlos Ascues, así como Christian Cueva. Incluso, Piero Quispe también se sumará.

Mensaje de despedida

Fue el propio zaguero nacional que, a través de sus redes sociales, dio a conocer su desvinculación del Atlas, club con el que aún mantenía contrato hasta mediados del 2025. No obstante, la mala campaña del club, sumado a desacuerdos con el comando técnico, habrán generado que la directiva no solo concluya su vínculo con el jugador, también con otros elementos del equipo.

En medio de ello, Santamaría dejó un mensaje claro a sus seguidores de lo que significó su paso por el elenco azteca. “Los mejores seis años de mi vida. Si te lo explico no lo entenderías”, escribió Anderson en su cuenta oficial de Instagram. Esto generó automáticamente cientos de reacciones, ante la incertidumbre de no saber cuál sería su próximo paradero.

Cabe señalar que, desde la jornada 14, Santamaría no fue tomado en cuenta para los partidos venideros, tras acumular su tercera expulsión en el torneo, lo que derivó a que el técnico Breñat San José deje de contar con él hasta el final del certamen. Si bien no se conocía si continuaría o no el jugador, finalmente fue el propio Anderson quien dio a conocer su salida.





