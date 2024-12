En un emocionante partido, el Corinthians de André Carrillo logró darle la vuelta al marcador y venció 4-2 al Criciúma de Miguel Trauco como visitante. El equipo local, que comenzó ganando 2-0 con goles de Bolasie (30′ y 38′), vio cómo el ‘Timao’ empataba en el segundo tiempo con tantos de Garro (62′) y Matheus Bidu (65′). A pesar de la ventaja inicial, el Criciúma no pudo mantener el resultado, y fue Yuri Alberto quien, con un doblete (83′ y 93′), anotó los goles del triunfo para el Corinthians.

Miguel Trauco ingresó al campo en el minuto 66, mientras que André Carrillo fue titular, pero salió en el minuto 74. A pesar de los esfuerzos de ambos jugadores, el equipo local no pudo mantener su ventaja y vio cómo su rival remontaba en los últimos minutos del partido.

Con esta victoria, Corinthians sube al octavo lugar de la tabla con 50 puntos, acercándose a la zona de clasificación para la Copa Libertadores. Por su parte, Criciúma se mantiene en la zona de descenso con 38 puntos, a solo uno de Fluminense, que tiene un partido menos. En la siguiente jornada, Criciúma se enfrentará a Flamengo, mientras que Corinthians recibirá a Bahía.





Miguel Trauco y la lucha por salvarse del descenso

A Criciúma le queda un partido de local y uno de visitante para sumar la mayor cantidad de puntos y salir de la zona roja. Tendrá que recibir a Flamengo en el Estadio Heriberto Hülse; mientras que visitará a Bragantino en la última jornada. Cabe mencionar que ‘Braga’ también está en la zona de descenso (tiene 37 puntos) y está luchando para salvarse.

En lo que va del Brasileirao, Miguel Trauco suma 23 partidos jugados e inició como titular en 16 de ellos. Tiene un total de 1 401 minutos disputados. Marcó dos goles que fueron importantes: uno sirvió para empatar y el otro para ganar. Cabe recordar que tuvo una lesión que lo alejó de las canchas en septiembre, pero está recuperado y listo para tratar de salvar la categoría en el tramo final del campeonato.





¿Por qué no fue convocado Carrillo en noviembre a la Selección?

A pesar de tener cierta continuidad en Brasil, André Carrillo no fue considerado para la fecha doble de noviembre con la Selección Peruana. Esto dejó ciertas interrogantes sin respuestas entorno a la ‘Culebra’, pues era su tercera ausencia consecutiva en la convocatoria de Jorge Fossati. Su última vez fue en la nómina de la Copa América, donde solo jugó 11′ (ante Canadá) dejando un sinsabor por su desdibujada presentación.

A raíz de ello, el futbolista de 33 años se refirió a su relación con Jorge Fossati, asegurando que siempre mantuvo un buen vínculo con él. Explicó que su ausencia en las convocatorias recientes fue por cuestiones personales, pero se mostró optimista de regresar a la selección en las próximas fechas. “Siempre he tenido contacto y buena relación con el míster, por algún u otro tema no he sido convocado, así que a lo mejor en las próximas convocatorias voy a estar y voy a prepararme bien en mi club”, comentó Carrillo en el programa En Carne Propia.





SOBRE EL AUTOR Andrés Manrique Periodista deportivo egresado de ISIL y Máster en Gestión Deportiva en Johan Cruyff Institute. Cuento con 8 años de experiencia en medios digitales. Melómano, aficionado a los videojuegos y entusiasta de la tecnología.