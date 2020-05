Miguel Trauco continúa en Francia a pesar de la cancelación de la temporada 2019-20 de la Ligue 1, que terminó con el PSG como campeón. En plena pandemia del coronavirus, el lateral izquierdo del Saint-Étienne aseguró que desea retornar a nuestro país y actualmente está agotando todas las formas posibles.

“Ahora estoy buscando la forma de llegar a Perú. Debo volver la primera quincena de julio para la pretemporada ya que en agosto mi equipo juega la final de la Copa Francia”, reveló el marcador de la selección peruana en el canal de YouTube de 7novenos.

Mientras Trauco intenta resolver este inconveniente, el jugador nacional ha hecho un repaso del trabajo que realizó a lo largo de la primera campaña en el fútbol galo, considerado entre los más importantes del Europa.

“Del 1 al 10 se podría decir que mi desempeño en mi primera temporada en Francia estuvo en 5 puntos por un tema básicamente de adaptación. Soy consciente que no he podido mostrar mi mejor nivel”, explicó el ex Flamengo de Brasil.

“La liga de Francia no está tan lejos de las tres más importantes de Europa, sin duda es el trampolín perfecto para dar el salto a las ligas top. Mi primera meta era llegar a Europa, pero ahora quiero más. Mi sueño es llegar a las grandes ligas”, añadió Trauco.

¿Cómo cambió de posición en la cancha?

Trauco se desempeñaba como mediocampista, pero la valiosa influencia de Julio César Uribe, su entrenador en Unión Comercio, fue clave para que el ‘Genio’ termine por la banda izquierda y desde ese lugar pudo ascender en su carrera.

“Al principio, acepté (jugar de lateral izquierdo) porque quería participar, pero no me gustaba mucho porque se tenían que hacer trabajos de defensor. Sin embargo, luego cuando fueron llegando los pases de gol, me fui sintiendo importante dentro del campo. Además, vi que no había muchos jugadores en esa posición en el fútbol local y apunté a seguir ahí con la meta de llegar a la selección peruana”, reconoció.

VIDEO RECOMENDADO

Advíncula y Carrillo acusaron a Corzo de “malear la plaza” para realizar publicidades en comerciales de TV [VIDEO]

Carrillo y Advíncula acusaron a Corzo de "malear" las publicidades. (Instagram)