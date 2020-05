Willyan Mimbela está preocupado luego de conocer que cuatro integrantes de su equipo, Tractor FC de Irán, dieron positivo en pruebas rápidas preliminares realizadas hace una semana. El peruano se sometió a pruebas de sangre y moleculares para confirmar que no ha sido contagiado de COVID-19, luego de dar negativo en la primera evaluación que realizó el club.

“Nos han hecho dos pruebas, de sangre y el hisopado, y estamos a la espera de los resultados a ver qué pasa. Este virus es peligroso, uno está lejos de la familia me puedo contagiar y estoy solo aquí. El miedo siempre va a estar siempre. Hay que tener los cuidados y estar con las defensas buenas para que no te pueda afectar”, dijo el peruano en ‘Match Deportivo’.

“Es complicado estar lejos de la familia. Esperemos que esto pase pronto y a ver si hay vuelos a Lima para poder retornar a Perú y reencontrarme con mis seres queridos. Estoy en contacto con ellos y sé que se encuentran bien gracias a Dios, lo cual me deja tranquilo”, señaló Willyan Mimbela.

Hace una semana Tractor FC informó, a través de un comunicado, que cuatro miembros del equipo estaban bajo sospecha de tener COVID-19. “En este sentido, el entrenamiento del equipo no comenzará hasta que se realicen nuevamente las pruebas y se garantice la salud de todos los miembros del equipo”, expresó el club.

El técnico Saket Elhami, expresó que fueron los jugadores quienes se negaron a entrenar por miedo a contagiarse. “Los jugadores tienen miedo de entrenar debido a la situación. La sospecha de cuatro personas con coronavirus ha causado un gran temor entre los jugadores y han anunciado que a pesar de todo el respeto que tienen por el dueño y la gerencia del club, tienen miedo de practicar”, dijo el DT.

“Veo las noticias de Perú y se observa que la gente no hace caso y sigue saliendo a la calle sin los cuidados adecuados y sin autorización. Tengo fe que esto va a ir bajando, pero no entiendo por qué la gente no hace caso las medidas del Gobierno. Mi humilde mensaje es quedarse en casa, sino van a aumentar los contagiados", finalizó.

