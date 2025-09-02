Sydney FC decidió encender la intriga con un mensaje que rápidamente captó la atención de los hinchas peruanos. En sus redes sociales, el club australiano publicó un video en el que aparecen imponentes paisajes del Perú y la bandera nacional. El anuncio llegó acompañado de un aviso clave: la presentación oficial del jugador será “mañana”, lo que desató de inmediato una ola de especulaciones en torno a quién se trataba: Piero Quispe, volante que busca relanzar su carrera lejos de México, aunque la institución todavía mantiene el suspenso. El video no tardó en volverse tendencia, ya que no solo destacó la presencia de Machu Picchu como escenario principal, sino también un mensaje breve que confirmaba que el gran anuncio estaba muy cerca. La expectativa no es para menos. Desde hace semanas se venía hablando de la posibilidad de que Quispe dejara Pumas UNAM, donde no logró consolidarse como titular. Su futuro estaba en el aire, pero las últimas señales ya apuntaban a Australia como destino seguro, algo que ahora parece inminente.
