No cabe duda que Claudio Pizarro fue uno de los grandes futbolistas que representó al Perú en el ‘Viejo Continente’. Así quedó evidenciado el sábado pasado, luego de recibir un emotivo homenaje en el Weserstadion tras su retiro oficial del fútbol. No obstante, el ‘Bombardero’ no solo consiguió títulos importante en Europa, sino también se ganó el respeto de otras figuras del balompié, entre ellas, Philipp Lahm, quien envió un emotivo mensaje a ‘Pizza’ a través de su cuenta oficial de Twitter.

“Querido Claudio, ¡juntos hemos celebrado muchos éxitos sobre el césped! ¡En el futuro haremos esto con nuestras rondas de golf! ¡Fue una gran despedida con familiares, amigos y muchas caras conocidas! ¡Chau Pizza!”, publicó en exfutbolista alemán en sus redes sociales.

La publicación de Philipp Lahm también estuvo acompañada por tres postales donde aparecen juntos en el evento del sábado 24 de septiembre, que tuvo lugar en el Weserstadion. Eso sí, pese a que el exlateral integró la lista del equipo ‘Bávaro’, no tuvo minutos en el terreno de juego.

La publicación de Philipp Lahm en sus redes sociales. (Foto: Twitter)

Cabe resaltar que Claudio Pizarro guarda una muy buena relación con Lahm. Y es que mucho antes de la despedida, el exjugador de 38 años también dedicó un mensaje para el ‘Bombardero’ en el 2020, año en el que el peruano decidió colgar los botines en un partido oficial de la Bundesliga en los Play-offs, con el objetivo de evitar el descenso de la institución en aquel temporada.

Su mayor éxito

Si bien ‘Pizza’ tuvo una gran trayectoria en Europa, específicamente en Alemania, no solo consiguió títulos a nivel doméstico, sino también el de la mayor competencia de clubes en el ‘Viejo Continente’ como es el caso de la UEFA Champions League.

Fue en la temporada 2012-13 donde Claudio Pizarro se consagró campeón de la Liga de Campeones con el Bayern Múnich, logrando ser el segundo futbolista peruano en alzar dicho trofeo. En aquel encuentro ante el Borussia Dortmund, Lahm fue titular y asumió la capitanía del equipo, mientras que el exdelantero no sumó minutos en dicho encuentro, pero fue determinante en la campaña de los ‘Bávaros’.





