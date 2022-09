Este sábado, la Selección Peruana jugó un encuentro amistoso contra México en el Rose Bowl de Estados Unidos (duelo que acabó 1-0 en favor de los aztecas). En este, Luis Advíncula sumó un partido más con la bicolor en el pecho, acercándose a un registro histórico con el conjunto blanquirrojo.

Y es que ‘Bolt’ llegó a los 108 compromisos con el equipo incaico, afianzándose en el podio de los futbolistas nacionales con más participación a lo largo de la historia, solo por detrás de Roberto Palacios (128 encuentros) y Yoshimar Yotún (118 encuentros).

Luis Advíncula se ha convertido en un referente de la Selección Peruana y el nivel mostrado en el amistoso frente a México no hizo más que reafirmar su gran presente en Boca Juniors, siendo uno de los elementos que mayor protagonismo ante el cuadro mexicano.

Cabe destacar que, si bien Pedro Gallese es el actual capitán del combinado incaico, ‘Bolt’ sabe lo que es llevar la cinta en partidos de Perú, basado en la experiencia que posee y el grado de referencia que alcanzó para el resto de jugadores que integran el plantel mayor e la bicolor.

Registro de partidos del último 11 de la Selección Peruana

JUGADOR PARTIDOS CON LA SELECCIÓN PERUANA Pedro Gallese 91 Luis Advíncula 108 Anderson Santamaría 24 Alexander Callens 33 Marcos López 20 Renato Tapia 75 Pedro Aquino 37 Edison Flores 63 André Carrillo 89 Christian Cueva 92 Gianluca Lapadula 22

El Salvador, la segunda prueba de Reynoso

La caída ante México dejó algunas conclusiones sobre lo quiere mostrar Juan Reynoso en la Selección Peruana, pero ninguna realmente clara de lo que será su idea de juego a lo largo de este nuevo proceso. Esto debido a que solo ha tenido muy pocos días de trabajo con el plantel completo, lo cual es natural.

Ahora, con El Salvador como próximo rival en la gira peruana en los Estados Unidos, el ‘Cabezón’ quizás realice algunas variantes para ver cómo responde su plantel a esta nueva exigencia. Al ser un contrincante de menor nivel, posiblemente Perú tenga el balón durante la mayor parte del tiempo. No obstante, la última experiencia ante los centroamericanos no fue muy positiva (derrota por 2-0), por lo que no vale confiarse.





Recibe nuestro boletín de noticia : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.