Se construye una nueva ilusión. La Selección Peruana arribó a Washington en horas de la noche para concentrar en un hotel de la ciudad con miras al segundo encuentro de preparación que sostendrá, ante El Salvador, como parte del inicio en la era Juan Reynoso.

El combinado nacional fue recibido por cánticos de aliento de algunos hinchas que se dieron cita al lugar que llegó el equipo para extenderle el cariño de siempre a los integrantes del cuadro blanquirrojo, quienes ingresaron inmediatamente al local para iniciar su descanso con miras al partido de este martes.

La Selección Peruana medirá fuerzas con El Salvador en el Audi Field de Washington D.C. desde las 7 de la noche (hora peruana), en el que significará el último compromiso de la escuadra nacional en territorio norteamericano, donde ya jugó con México (cayendo 1-0) el último sábado.

Cabe destacar que todo el plantel acabó sin bajas para este cotejo, por lo que se espera que Juan Reynoso mande a sus mejores jugadores, aunque no se descarta que pueda darle rodaje a las caras nuevas que fueron llamadas en la reciente convocatoria.

Reynoso va por la revancha peruana ante El Salvador

La caída ante México dejó algunas conclusiones sobre lo quiere mostrar Juan Reynoso en la Selección Peruana, pero ninguna realmente clara de lo que será su idea de juego a lo largo de este nuevo proceso. Esto debido a que solo ha tenido muy pocos días de trabajo con el plantel completo, lo cual es natural.

Ahora, con El Salvador como próximo rival en la gira peruana en los Estados Unidos, el ‘Cabezón’ quizás realice algunas variantes para ver cómo responde su plantel a esta nueva exigencia. Al ser un contrincante de menor nivel, posiblemente Perú tenga el balón durante la mayor parte del tiempo. No obstante, la última experiencia ante los centroamericanos no fue muy positiva (derrota por 2-0), por lo que no vale confiarse.





