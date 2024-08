Los últimos días han traído recurrentes noticias sobre el presente de Bryan Reyna en Belgrano. El pasado lunes, Juan Cruz Real (DT del ‘Pirata’) manifestó que el jugador no muestra su mejor rendimiento y, por ello, decidió no utilizarlo para el partido disputado ante Gimnasia (derrota 1-0 de locales). Esta situación generó diversos comentarios y hasta se rumoreaba la partida del peruano; sin embargo, días después, el estratega se dirigió hacia la hinchada para tocar el tema sobre su relación con el ex Alianza Lima.

“Quiero pedir disculpas. Sobre todo al plantel, al club y a la gente. No se trata si tengo razón o fundamento. Creo que dije algo en un contexto que no correspondía. Primero que todo está Belgrano. Si hay algo que he recibido desde que llegué, es cariño. Hemos tenido una seguidilla donde no se han dado los resultados. Si Belgrano algo tiene, es un plantel unido, que trabaja. Gracias a ellos, se ha desarrollado una idea de juego clara”, declaró en Cadena 3.

Juan Cruz también aprovechó para aclarar el tema de Bryan Reyna: “Si hay algo que tengo con los futbolistas es frontalidad, mucha sinceridad. Con Bryan no tengo absolutamente nada. Lo que me interesa es que todos los jugadores den el máximo. Si hay algo que tiene el plantel es competitividad interna. Hay un proceso de cinco meses que ha dado sus frutos”.

Bryan Reyna lleva cuatro goles y cuatro asistencias con Belgrano en la temporada 2024. (Foto: Belgrano)

En la última derrota de Belgrano (0-1 ante Gimnasia), el cuadro ‘Pirata’ sufrió la expulsión de Nicolás Meriano al final de la primera etapa. Esta situación generó un cambió en la planificación del DT, aunque -desde las tribunas- comenzaron los reclamos como el ingreso de Reyna o la exigencia de una propuesta más ofensiva.

El DT mostró su postura y contó por qué no hizo algunos cambios: “Yo respeto mucho a la gente porque son los que pagan y hacen un esfuerzo grande por el club. No me puedo guiar solo por lo que dicen ellos. Trato de hacer algo figurativo, a uno lo traen para tomar decisiones. Lo que sí, yo escucho a la gente”.

A su vez, agregó: “Lo que pasa es que hay entender los contextos, si estás jugando con 10 jugadores y el otro equipo tiene once, no es fácil. Cuando estás jugando de local, el hincha no analiza y solo quiere ganar. El cuerpo técnico trabaja incansablemente para poder potenciar a los futbolistas”.

Bryan Reyna no se mueve de Belgrano

Luego del cortocircuito con su entrenador Juan Cruz Real, y los rumores que alejaban a Bryan Reyna de Belgrano, Depor pudo conocer que Bryan Reyna no se moverá de Córdoba ni volverá al fútbol peruano. Además, la única opción que contemplan tanto el jugador como el club es que el ‘Picante’ salga al exterior a través de una venta. Por otro lado, el periodista argentino Nahuel Ferreira indicó que el futbolista cuenta con el respaldo de sus compañeros y que están disconformes con el técnico por lo sucedido, por lo que la dirigencia pidió al DT que pida disculpas al grupo.

Bryan Reyna. (Foto: Belgrano)

Recordemos que Bryan Reyna fue titular por última vez con Belgrano el pasado 25 de julio, en la derrota por 3-2 ante Lanús, por la fecha 7 de la Liga Profesional Argentina 2024. Después de eso, ingresó desde el banco en cuatro duelos, se perdió dos por problemas físicos y en el último ni siquiera fue una alternativa para Juan Cruz Real. Con este contexto de por medio, Bryan Reyna fue citado por Jorge Fossati para los partidos de septiembre por las Eliminatorias 2026, ante Colombia y Ecuador.





