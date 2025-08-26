El fútbol brasileño podría ser testigo de un estreno con sabor peruano. Erick Noriega, quien hasta hace pocas semanas vestía la camiseta de Alianza Lima, se encuentra cada vez más cerca de sumar sus primeros minutos oficiales con Gremio de Porto Alegre. El mediocampista defensivo de 23 años, que también puede desempeñarse como zaguero, ha trabajado bajo la atenta mirada de Mano Menezes, quien lo considera una alternativa real para cubrir una de las zonas más sensibles del equipo tras la última fecha del Brasileirao. Y lo más llamativo es que su debut podría darse en el imponente Maracaná, ante Flamengo, actual líder del torneo.
La llegada de Erick Noriega a Gremio no fue un movimiento casual. El club gaúcho lo buscó con insistencia en el mercado de fichajes, apostando por su versatilidad y proyección. Su inclusión inmediata en los entrenamientos reveló que estaba en los planes del comando técnico, aunque en un inicio se priorizó su adaptación antes de arriesgarlo en la alta competencia brasileña.
El panorama, sin embargo, cambió drásticamente con la lesión de Fabián Balbuena. El defensor paraguayo sufrió una fractura de peroné y fue operado con éxito, pero su tiempo de recuperación lo marginará por lo que resta del año. Esta situación abrió un vacío en la defensa tricolor y obligó a Mano Menezes a barajar nuevas alternativas, donde el nombre del ‘Samurai’ aparece cada vez con más fuerza.
