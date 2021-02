Renato Tapia volvió a romperla este fin de semana, en la primera victoria del año para Celta de Vigo. Además de recuperar balones en todo momento y ser preciso en sus duelos individuales, el volante de la Selección Peruana se sigue ganando el cariño de los hinchas, ya que, como él admite, trabaja duro para mantener este buen momento en el equipo del ‘Chacho’ Coudet.

“Se siente bonito que la gente española por aquí estén hablando y los peruanos se sientan orgullosos de mi rendimiento, de lo que estoy haciendo. Que no solo se quede en comentario, sino que puedan ver los partidos y sepan lo que estoy haciendo”, precisó Tapia en una entrevista para DirecTV.

Respecto al buen momento que atraviesa en España, el mediocampista precisó que tuvo que esperar el instante preciso para que su carrera despegue, por lo que tuvo que trabajar arduamente y tener mucha paciencia para así disfrutar del éxito del que hoy goza.

“Creo que el secreto de todo esto fue que hubo mucha perseverancia. El tiempo me dio la razón, supo premiarme por mi paciencia, por esperar el momento indicado para moverme, para hacer cosas que antes no hacía. No es una casualidad, sino un trabajo de muchos años”, agregó.

Con 22 cotejos como titular en LaLiga, el ‘Cabezón’ se ha vuelto pieza cable del ‘Chacho’ Coudet, por lo que seguirá trabajando para continuar no perder el lugar que se ha ganado. “Me llena de mucho orgullo y me da muchísimas fuerzas para seguir trabajando y sostener este momento, que es lo más difícil, no solo llegar, sino mantenerlo”, admitió.

‘La Voz de Galicia’, uno de los medios más influyentes en territorio gallego, calificó a Renato Tapia como una “mosca cojonera” que hace tiempo no se veía por el club celeste, al ser un jugador bastante molesto para sus rivales. Por su parte, el programa deportivo ‘Carrusel Deportivo’ de la Cadena SER reconoció el buen trabajo del volante nacional, entregándole nada menos que 9 puntos por su actuación.





