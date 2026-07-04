Fabio Gruber comenzó a sumar minutos con Mainz 05. El defensor de la Selección Peruana tuvo su estreno no oficial con el cuadro alemán durante la contundente victoria por 11-0 frente a TSG Pfeddersheim, en el primer compromiso amistoso de la pretemporada bajo la dirección técnica de Urs Fischer.
El zaguero ingresó a los 55 minutos, cuando el entrenador realizó varias modificaciones para darle participación a distintos integrantes del plantel. Este encuentro marcó el inicio de la preparación del Mainz 05 con miras a una nueva campaña en la Bundesliga.
El debut de Gruber se produjo pocas semanas después de concretarse su llegada al club alemán, que adquirió su pase desde el 1. FC Nürnberg. De acuerdo con medios locales, la transferencia superó los tres millones de euros e incluye bonos adicionales sujetos al rendimiento del futbolista.
El fichaje representa un paso importante en la carrera del central de 23 años, quien destacó durante la última temporada en la 2. Bundesliga. En Nürnberg se consolidó como titular indiscutible y, además, asumió en varias ocasiones la capitanía del equipo, un aspecto que Mainz 05 valoró al momento de incorporarlo.
A lo largo de 2025, Gruber disputó 41 encuentros con Nürnberg, completando los 90 minutos en 38 de ellos. Anteriormente también llevó el brazalete de capitán en SC Verl, club de la tercera división alemana, demostrando condiciones de liderazgo que ahora buscará trasladar a su nuevo desafío.
Durante la pretemporada intentará convencer al comando técnico para ganarse un espacio dentro del equipo principal. Si todo marcha según lo previsto, podría disputar su primer partido oficial con Mainz 05 el próximo 21 de agosto, cuando el club enfrente a VfB Krieschow por la primera ronda de la Copa de Alemania.
Su llegada a la máxima categoría del fútbol alemán también representa una noticia alentadora para la Selección Peruana. El defensor tendrá la oportunidad de desarrollarse en una de las ligas más exigentes del continente, con el objetivo de consolidarse y convertirse en una opción cada vez más importante para la zaga de la ‘Bicolor’.
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