En Alemania, el nombre de Fabio Gruber comienza a sonar con fuerza no solo por su rendimiento en la Bundesliga 2, sino también por su posible conexión con la selección peruana. El defensor central, de madre peruana, ha despertado el interés de la Federación Peruana de Fútbol, que ya inició los primeros contactos para una futura convocatoria. Mientras en Videna se analizan opciones para fortalecer la defensa de la ‘Bicolor’, desde el FC Nuremberg llegan elogios hacia el jugador de 23 años, quien se ha convertido en pieza clave bajo el mando del técnico Miroslav Klose.
El encargado de destacar su evolución ha sido Javier Pinola, exfutbolista argentino y actual asistente técnico del club alemán. El exjugador de River Plate, que comparte idioma y cercanía con el joven zaguero, no dudó en elogiar al hablar del defensor peruano. Según explicó en una entrevista brindada al programa ‘Mano a Mano’ (Denganche), Gruber se ha ganado el respeto del vestuario y la confianza del comando técnico en muy poco tiempo.
“Para nosotros es un grandísimo jugador. Por eso lo trajimos. Es joven. Como persona, es un chico con personalidad y carácter, muy inteligente; no en vano ha sido capitán en tercera división”, señaló Pinola, quien además resaltó que el defensa tiene las condiciones necesarias para dar un salto más en su carrera. “Totalmente. A mí me encanta”, añadió sin dudar.
Nota en desarrollo
